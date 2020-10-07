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«Инфосистемы джет» и Extron оснастят agile-офисы мультимедиа решениями

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Инфосистемы джет» получила партнерский статус Gold от компании Extron. Статус получен благодаря выходу компании в 2019-2020 годах на новый уровень проектов Extron и получению сертификации вендора несколькими специалистами «Инфосистемы джет». Партнерство уровня Gold открывает дополнительные возможности в реализации инновационных проектов по оснащению переговорных комнат, конференц-залов, организации Digital Signage и agile-офисов для создания гибкого информационно-технологического пространства.

Компания Extron производит устройства для аудио- и видео коммутации, распределения и обработки AV-сигналов, а также системы для управления ресурсами. Устройства Extron оптимально интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру и офисные пространства компаний за счет широкой продуктовой линейки и поддержки современных стандартов.

«Опыт специалистов компании ʺИнфосистемы джетʺ позволяет реализовывать современные мультимедиа проекты с помощью оборудования Extron, а также гарантировать их качество и надежность. Комплексный подход к проектам вкупе с постоянным развитием сотрудников и увеличением их компетенций ─ залог долгосрочного и эффективного сотрудничества», - сказал технический аккаунт-менеджер Extron Педченко Сергей.

На фоне повсеместного внедрения цифровых рабочих мест в 2020 году все большую актуальность приобретает организация офиса по принципам agile. В этих условиях наблюдается рост спроса на современные мультимедиа-решения ─ неотъемлемую часть трансформируемого офиса нового типа. «Инфосистемы джет» реализовала ряд проектов, в том числе с применением передовых мультимедиа-комплексов Extron, для крупнейших компаний страны в ритейле, промышленности и образовательном секторе.

«Мы находимся сейчас на пике развития цифровизации офисных пространств, где мультимедиа-системы — это новая реальность и неотъемлемая часть ИТ-инфраструктуры любой современной компании», – сказала Ольга Сладкова, руководитель группы по поддержке продаж мультимедийных систем «Инфосистемы джет». – Более года мы активно работаем в этом направлении, а теперь благодаря партнерскому статусу Gold у компании ʺExtronʺ значительно расширили наши компетенции по направлению мультимедиа и готовы реализовывать для заказчиков сложные проекты с применением самого современного оборудования для организации новых офисных пространств».

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