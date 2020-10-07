«Форсайт» и ACGM объединят усилия для роста числа проектов по цифровизации на российском ПО

«Форсайт» и консалтинговая компания ACGM объявили о сотрудничестве в рамках партнерской программы «Форсайт+». Компании объединят усилия по продвижению на российском рынке программных продуктов «Форсайта» для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов предприятий финансовой отрасли, производственной сферы и органов государственной власти.

Компания ACGM более 20 лет работает в сфере аналитики и консалтинга, реализует проекты по внедрению современных технических решений, а также по автоматизации бизнес-процессов и цифровой трансформации бизнеса.

«Компания ACGM имеет глубокую экспертизу в области аналитики и консалтинга. Считаю, что синергия экспертного подхода ACGM и продуктов «Форсайта» позволят расширить на рынке число проектов по цифровизации предприятий на базе российского ПО», – отметил Андрей Локоть, коммерческий директор компании «Форсайт».

«Мы четко понимаем потребность рынка в качественных инструментах бизнес-аналитики, поскольку в текущее время наблюдается скорее избыток информации, чем ее недостаток, и способность отобрать только нужные и достоверные данные для принятия качественных решений является приоритетной задачей для компаний как коммерческого, так и государственного сектора. Эти решения мы и предлагаем рынку в виде своих компетенций и продуктов нашего стратегического партнера – компании “Форсайт”», – сказала руководитель компании ACGM Ирина Арехина.