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«Битрикс24» рассказала о росте количества клиентов в Бразилии

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Битрикс24» рассказала о росте количества клиентов в Бразилии. За год количество регистраций бразильских компаний в российском сервисе увеличилось на 50%. Также выросла партнерская сеть «Битрикс24». В 2020 году количество новых компаний, которые внедряют российскую платформу в Бразилии, увеличилось в 3 раза.

Самые популярные инструменты сервиса, которыми пользовались компании в Бразилии с сентября 2019 по сентябрь 2020: CRM, Task-менеджер, Календарь, Конструктор сайтов, Контроль учета рабочего времени.

Интерфейс «Битрикс24» полностью локализован на португальский язык. Бразильские партнеры проводят обучающие мероприятия, вебинары и записывают подкасты.

Среди крупных клиентов сервиса: компания, которая занимается экологической инженерией, разработчик IT-решения для индустрии моды, один из крупнейших дистрибьюторов спортивных товаров.

Дмитрий Вальянов, директор западного направления «Битрикс24», отметил: «Бразилия — самая большая страна в Южной Америке. В ней работают крупные предприятия, представительства международных корпораций и тысячи небольших компаний. И это государство сильно пострадало из-за эпидемии COVID-19. На сегодняшний день оно входит в топ-5 стран по количеству выявленных случаев заболевания во всём мире. Многие бразильские компании работают из дома с помощью нашего продукта. Бразилия — один из самых важных рынков в Южной Америке. За последний год количество клиентов и партнеров нашего сервиса сильно увеличилось. Мы планируем продолжать инвестировать в маркетинг и развивать партнерскую сеть в этой стране».

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