Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия»

Softline создала для клиентов, планирующих реализовывать проекты на low-code платформе Creatio компании «Террасофт Россия», единую «точку входа»: компания объединилась с командой Aflex Distribution в единый департамент бизнес-решений SoftLine, что позволит в рамках одного подразделения предоставлять полный спектр услуг — от поставки решения до реализации проектов «под ключ».

Объединение экспертов Softline и Aflex Distribution в единый департамент бизнес-решений Softline позволит усилить направление работы с low-code платформой Creatio, а также даст возможность использовать лучшие практики внедрения ИТ-решений и выполнять еще больше проектов как для средних, так и для крупных клиентов.

«Мы видим большой потенциал в использовании low-code технологий для автоматизации процессов заказчиков. И мы верим, что компетенции нашей команды, усиленной опытом Aflex Distribution, вкупе с использованием современных технологий, лежащих в основе платформы Creatio, позволят нам и дальше предоставлять мощные инструменты для решения задач наших клиентов, тем самым ускоряя их цифровую трансформацию», — сказал директор департамента бизнес-решений Softline Максим Андрианов.

«И с Softline, и с Aflex Distribution нас связывают длительные партнерские отношения. В процессе реализации проектов на Creatio эти компании всегда демонстрировали высочайший уровень профессионализма и ответственности. Уверен, что Softline делает правильную ставку на low-code, а объединение экспертных команд в рамках единого департамента позволит в будущем пополнить портфолио компании масштабными проектами для клиентов по всему миру. А мы, как вендор, будем поддерживать партнера и предоставлять лучшие low-code, CRM- и BPM-решения», — отметил Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия».