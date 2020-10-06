«Синергия» расширила применение программы для защиты от утечек информации

Корпорация «Синергия» увеличила объем внедрения программы для защиты от утечек информации, мошенничества и других угроз, связанных с человеческим фактором. Это было связано с расширением штата сотрудников, который в 2020 г. составил 1,5 тыс. человек.

«Синергия» находится под защитой DLP-системы «Серчинформ КИБ» с 2016 г. Тогда, еще на этапе тестирования, программа позволила предотвратить факт корпоративного шпионажа со стороны главного архитектора команды разработчиков. Он вел переговоры по продаже программы, разрабатываемой в компании, конкурирующим организациям. В случае, если бы инцидент остался незамеченным, компания могла потерять порядка 10 млн руб.

«Утечка коммерческой информации обходится нам дорого, чаще всего такой инцидент происходит по вине сотрудников. Некоторые допускают ошибки по незнанию, некоторые намеренно пренебрегают нормами информационной безопасности. Нам было важно свести такую вероятность к минимуму. Мы тестировали решения всех ведущих разработчиков DLP-систем, но больше всего по функционалу нас устроил «Серчинформ КИБ». Впечатлили инструменты поиска и аналитики, которые позволяют предотвращать инциденты, в том числе специфические для нашей компании. Набор инструментов для расследования уже произошедшего инцидента – еще одна сильная сторона программы», – сказал Сергей Захаров, начальник службы информационной и кибербезопасности корпорации «Синергия».

Одним из решающих критериев при выборе DLP-системы для «Синергии» было то, чтобы систему удобно разворачивать.

«Серчинформ КИБ» имеет модульное исполнение, это позволяет быстро наращивать функционал, если задачи по контролю в компании меняются. В «Серчинформ КИБ» 12 модулей, они обеспечивают контроль всех популярных каналов передачи информации – от корпоративной почты до программ удаленного управления. Наше ПО позволяет свести к минимуму риск утечки информации о планах, финансовых результатах, клиентах, а также помогает выявлять внутреннее мошенничество, откатные схемы и другие махинации. Эти вопросы критичны для любого бизнеса», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформ».