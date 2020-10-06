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Резидент «Сколково» запустил чаты для школьного общения

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Компания «Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила новый инструмент для личных и групповых дискуссий – чаты. Воспользоваться им могут более 13 млн человек из разных регионов страны, зарегистрированных на цифровой образовательной платформе «Дневник.ру». С помощью мессенджера уже отправлено более 2,8 млн сообщений.

Чаты были созданы по просьбам пользователей – педагогам и родителям приходилось обсуждать школьные вопросы в различных мессенджерах и социальных сетях, часто путаясь в хаотичном потоке информации. Особенно остро эта проблема проявилась во время дистанционного обучения.

Дмитрий Стариков, проектный менеджер кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Чаты в “Дневник.ру” позволяют сосредоточить всю школьную коммуникацию на одной образовательной платформе. Теперь забыть о каком-то сообщении или пропустить его сложнее, ведь и родители, и ученики, и педагоги каждый день заходят в электронный дневник и журнал. Это важный шаг в развитии онлайн-общения на уровне школы, благодаря которому стало проще и быстрее обмениваться информацией дистанционно».

Чтобы написать личное сообщение родителям и педагогам не нужно искать контакты: достаточно нажать на профиль ребенка в чате и выбрать, к кому из его представителей обратиться. Для классных руководителей уже создан чат по классу, а учителя-предметники могут сами создавать коллективные дискуссии по своим дисциплинам. Педагогам также доступно общение между собой как лично, так и в общей переписке. В чатах можно обмениваться файлами, а индикатор новых сообщений не даст пропустить важную информацию.

Кроме того, через мессенджер можно организовать дистанционное обучение. Педагоги активно пользовались этой возможностью в мае, когда сервис работал в тестовом режиме. Тогда пользователи «Дневник.ру» за месяц отправили 1,7 млн сообщений.

Гавриил Леви, генеральный директор «Дневник.ру», отметил: «Мы очень ответственно относимся к персональным данным пользователей. Весь контент, которым они обмениваются в чатах, надежно защищен, поскольку находится внутри закрытой образовательной системы. Компания зарегистрирована в реестре Роскомнадзора, для шифрования данных используется протокол https, дополнительно поддерживается российская криптография, а вся информация хранится в отечественном дата-центре в Санкт-Петербурге».

Пользоваться чатами, как и самой веб-платформой «Дневник.ру», все зарегистрированные пользователи могут бесплатно. Также новый инструмент доступен в мобильном приложении системы для учеников и родителей – как в базовой, так и в PRO-версии для Android и iOS.

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