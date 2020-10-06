Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

GMCS завершила внедрение автоматизированной системы бюджетирования на базе решений IBM Planning и Cognos Analytics для «Контейнерного терминала Санкт-Петербург» (КТСП).

Решение обеспечивает управление процессами планирования и бюджетирования комплекса по перевалке контейнеров, расположенного на территории Большого порта Санкт-Петербург, с общим грузооборотом более 700 тыс. TEUs в год.

«Использование системы повышает эффективность процессов бюджетирования, подготовки управленческой отчетности и анализа себестоимости», – сказал Александр Фолей, финансовый директор КТСП.

Система построена на базе IBM Planning Analytics (на основе TM1), удобного и гибкого решения для составления бюджетов, прогнозирования и анализа данных, и IBM Cognos Analytics, инструмента бизнес-аналитики с продвинутыми возможностями формирования отчетности, информационно-аналитических панелей и визуализации данных.

Ключевые возможности системы: интегрированная бюджетная модель для всех дирекций КТСП, проведение оценки себестоимости в разрезе видов деятельности, тарифицируемых операций, типов расходов, видов и размеров контейнеров, направлений, статей затрат, а также анализа маржинальности тарифицируемых операций. Использование сценариев «что-если» позволяет быстро реагировать на изменения условий деятельности, включая колебания спроса, корректировать планы и прогнозы в режиме реального времени.

Отдельное внимание уделено работе с данными – в системе обеспечено построение более 80 форм отчетов, данные объединены в едином корпоративном хранилище, которое является источником актуальной и достоверной информации для всех подразделений в процессе принятия решений. Специалисты КТСП могут самостоятельно создавать необходимые отчеты, используя средства визуализации IBM Cognos Analytics.

«В процессе реализации проекта использовались наработки GMCS в области автоматизации бюджетирования в холдингах. Чтобы наглядно продемонстрировать возможности IBM Analytics, было выполнено моделирование бюджета на основе реальных данных. Мы продолжаем сотрудничество с КТСП в рамках задач по развитию системы», – отметила Бэла Темирканова, куратор проектов, GMCS.

Другие материалы рубрики

МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет

Разработка ПО в России голодает. Инвестиций на 60% меньше, чем нужно

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM

Доступное цифровое образование для российских регионов требует 6 миллиардов

Сбербанк ведет крупнейшую в истории России госзакупку ПО Microsoft. ТЗ засекречено

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки

Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U

Техноблог

Какие данные злоумышленник может получить из украденных гаджетов?

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра