GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП

GMCS завершила внедрение автоматизированной системы бюджетирования на базе решений IBM Planning и Cognos Analytics для «Контейнерного терминала Санкт-Петербург» (КТСП).

Решение обеспечивает управление процессами планирования и бюджетирования комплекса по перевалке контейнеров, расположенного на территории Большого порта Санкт-Петербург, с общим грузооборотом более 700 тыс. TEUs в год.

«Использование системы повышает эффективность процессов бюджетирования, подготовки управленческой отчетности и анализа себестоимости», – сказал Александр Фолей, финансовый директор КТСП.

Система построена на базе IBM Planning Analytics (на основе TM1), удобного и гибкого решения для составления бюджетов, прогнозирования и анализа данных, и IBM Cognos Analytics, инструмента бизнес-аналитики с продвинутыми возможностями формирования отчетности, информационно-аналитических панелей и визуализации данных.

Ключевые возможности системы: интегрированная бюджетная модель для всех дирекций КТСП, проведение оценки себестоимости в разрезе видов деятельности, тарифицируемых операций, типов расходов, видов и размеров контейнеров, направлений, статей затрат, а также анализа маржинальности тарифицируемых операций. Использование сценариев «что-если» позволяет быстро реагировать на изменения условий деятельности, включая колебания спроса, корректировать планы и прогнозы в режиме реального времени.

Отдельное внимание уделено работе с данными – в системе обеспечено построение более 80 форм отчетов, данные объединены в едином корпоративном хранилище, которое является источником актуальной и достоверной информации для всех подразделений в процессе принятия решений. Специалисты КТСП могут самостоятельно создавать необходимые отчеты, используя средства визуализации IBM Cognos Analytics.

«В процессе реализации проекта использовались наработки GMCS в области автоматизации бюджетирования в холдингах. Чтобы наглядно продемонстрировать возможности IBM Analytics, было выполнено моделирование бюджета на основе реальных данных. Мы продолжаем сотрудничество с КТСП в рамках задач по развитию системы», – отметила Бэла Темирканова, куратор проектов, GMCS.