Fujitsu представила новые серверы с поддержкой графических процессоров Nvidia

Fujitsu делает более доступными вычисления с ускорением на базе графических процессоров Nvidia, предназначенные для обработки рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом. Таким образом, компания стремится помочь своим заказчикам при реализации проектов трансформации на основе данных. Расширенное семейство серверов PRIMERGY GX с поддержкой графических процессоров Nvidia обеспечивает высокую скорость работы для обработки сложных вычислительных задач сегодня и в будущем.

Большинство данных, которые собираются и хранятся компаниями в настоящее время, не анализируется и не используется. Вычисления на базе графических процессоров Nvidia изменят сложившуюся ситуацию. Согласно исследованию Gartner, совокупные темпы годового роста рынка серверных графических процессоров продолжают увеличиваться на более чем 20%1. Компании все активнее используют графические процессоры в своих ЦОД для того, чтобы ускорить обработку рабочих нагрузок, включая Искусственный интеллект и интеллектуальную обработку данных, глубинное обучение, анализ данных, инфраструктуры виртуальных рабочих столов и обработку графики.

Разработанные специально для рабочих нагрузок, обрабатываемых с помощью графических процессоров, новые серверы Fujitsu PRIMERGY GX2460 M1 оптимизируют как компьютерные вычисления, так и работу ГП Nvidia и передачу данных, сочетая в себе новейшую процессорную технологию, передовые процессоры AMD и высокоскоростной интерфейс PCIe Gen 4.0. Это обеспечивает значительное увеличение производительности серверов для обработки рабочих нагрузок, связанных с большим объемом данных. Компании могут получить конкурентное преимущество, более эффективно и быстро анализируя и извлекая полезную практическую информацию из своих необработанных данных. Таким образом, они могут предложить своим заказчикам новые функциональные возможности, открыть для себя новые рынки сбыта и повысить продуктивность своих сотрудников и рабочих процессов.

Серверы PRIMERGY GX2460 M1 обеспечивают оптимальное соотношение цены и производительности для обработки сложных корпоративных задач. Они поддерживают установку 2 центральных процессоров, графических процессоров AMD серии EPYC второго поколения с макс. 32 ядрами, 1 ТБ памяти DDR4 и до 4 графических процессоров Nvidia, предназначенных для ЦОД. 8 накопителей NVMe/SATA гарантируют молниеносную запись для хранения больших объемов данных, а макс. 6 высокоскоростных интерфейсов PCIe Gen4.0 поддерживают подключение графических процессоров, систем хранения данных и сетевых карт для гибкого наращивания ресурсов. Эти универсальные серверы имеют компактный форм-фактор и отличаются низким энергопотреблением для сохранения совокупной стоимости владения на минимальном уровне. Простое управление новыми системами, а также другими компонентами инфраструктуры ЦОД, обеспечивается с помощью ПО Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM).

Оливье да Ла Шапель (Oliver de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, сказал: «Данные являются основным инструментом для развития бизнеса в условиях современного мира ориентированного на данные. Это касается компаний из всех отраслей и любого масштаба. В условиях многократного роста данных компании вынуждены перемещать их быстрее, хранить большие объемы данных и обрабатывать их в граничных средах, центрах обработки данных и в облачных решениях. Вычисления с ускорением на базе графических процессоров являются оптимальным решением для того, чтобы максимально эффективно справиться с этими задачами. Именно по этой причине мы расширили наш модельный ряд серверов PRIMERGY с выпуском PRIMERGY GX2460 M1 – принципиально новой, ультрасовременной категории серверов, которая идеально подойдет для обработки задач, связанных с Искусственным интеллектом, интеллектуальной обработкой данных, обработкой графики, высокопроизводительными вычислениями и инфраструктурами виртуальных рабочих столов. За счет более высокой производительности компании смогут извлечь больше полезной информации, открыть для себя новые возможности для развития бизнеса и реализовать свои самые амбициозные стратегии на основе данных».

Серверы PRIMERGY GX2460 M1 доступны к заказу у официальных дистрибьюторов компании Fujitsu с ноября 2020 г.