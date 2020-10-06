ELMA интегрировала проверку контрагентов «Контур.Фокус» в BPM-систему

«Контур» сообщила о том, что теперь для пользователей BPM-системы ELMA доступна автоматическая проверка контрагентов с помощью сервиса «Контур.Фокус». Это упрощает работу с большим количеством поставщиков, клиентов и партнеров в производственных, оптовых, банковских, лизинговых и факторинговых компаниях.

Принимая решение по сделкам, кредитованию, открытию счетов, важно иметь актуальную информацию о контрагенте. Необходимо знать его реквизиты, финансовое состояние, связи с другими лицами. Еще нужно учитывать факты хозяйственной деятельности: лицензии, участие в госзакупках, арбитражных делах, исполнительных производствах. Это позволит принять верное решение о сотрудничестве, а также контролировать риски в течение всего периода работы с контрагентом.

Чтобы предоставить пользователям BPM-системы больше возможностей, компания ELMA и «Контур» договорились о сотрудничестве. Партнерство предполагает совместное создание и продвижение технологических решений. Так, на основе данных API сервиса «Контур.Фокус» в системе ELMA реализуются интеграции с любым из доступных методов.

Интеграция «Фокуса» с системой ELMA помогает оперативно актуализировать реквизиты контрагентов и отслеживать изменения. Модуль автоматически доставляет в карточку контрагента данные из официальных источников, а также предоставляет экспресс-отчет с оценкой уровня риска. Дополнительно решение собирает расширенную аналитику о финансовом состоянии и хозяйственной деятельности. Полученные результаты автоматически регистрируются и передаются в справочники системы ELMA. Это позволяет отслеживать изменения в работе контрагента, уведомлять о них ответственных, а также подтверждать обоснованность решений и соблюдение требований законодательства о должной осмотрительности.

Далер Хайруллаев, ведущий эксперт «Контура», отметил: «Для реализации механизма проверок ELMA использует данные Фокуса и позволяет встраивать их в модели бизнес-процесса в виде плагинов — подключаемых программных блоков. Это максимально автоматизирует работу: пользователь может настроить готовые плагины под свои задачи и запустить процесс. Например, проверить актуальность реквизитов, смену руководителя компании и уведомить ответственного об изменениях. Решение значительно сокращает количество ручных проверок и автоматизирует ввод реквизитов, а у работников освобождается время, которое они могут потратить на решение более значимых для бизнеса задач».

Дмитрий Сандалов, ведущий аналитик ELMA, сказал: «Вся информация по контрагенту доступна в Фокусе в одном месте. Ее не нужно собирать из разных источников, а Контур поддерживает данные в актуальном состоянии. У Фокуса простое и доступное API, что позволяет быстро интегрировать с ним имеющиеся бизнес-процессы заказчика».