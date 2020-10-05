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В «Техноспарке» разработали телескопическую мачту для систем спортивной видеоаналитики

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Контрактная инжиниринговая компания TEN ETG (входит в группу «Техноспарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано») провела реинжиниринг и изготовила предсерийный образец мобильной телескопической мачты для систем спортивной видеоаналитики.

Работы выполнены по заказу международной компании InStat - лидера рынка спортивной аналитики, предоставляющего услуги тысячам клиентов в футболе, хоккее, баскетболе и других видах спорта.

Мачта позволяет оперативно установить современные системы видеоаналитики на стадионах и спортивных площадках, не располагающих возможностями для монтажа камер с большим вертикальным углом обзора на нужной высоте. Высота телескопической конструкции достигает 10 метров, при этом в сложенном виде она имеет длину меньше 2 метров, поэтому её можно перевозить в легковом автомобиле. Проводить съёмки футбольных матчей на любом стадионе можно силами одного оператора. InStat планирует использовать мачту на играх клубов низших лиг. За счёт телескопических опор мачту можно установить на любое твёрдое основание, в том числе на неровные или наклонные поверхности.

В верхней части мачты расположена HD-камера, которой с земли управляет оператор. Запись поступает в аналитический центр, где проводят сбор данных для подготовки статистических отчетов об активности каждого игрока.

«Благодаря контрактному инжинирингу мы получили мобильное, сравнительно недорогое и очень полезное приспособление, которое ускорит работу аналитиков InStat и позволит вести трансляцию с любого стадиона. Своими силами мы создали прототип, но, чтобы сделать из него полноценное и серийно выпускаемое изделие, нам требовался компетентный разработчик. Компания TEN ETG, применив недорогие и проверенные решения, создала продуманную, надёжную и удобную конструкцию. С быстрозажимными механизмами оператор может легко собрать и разобрать мачту», – сказал генеральный директор InStat Александр Иванский.

Реинжиниринг мачты TEN ETG вела совместно с TEN design – «Фабрикой промдизайна» Группы «Техноспарк». Инженеры-конструкторы TEN ETG проанализировали прототип, создали 3D-модель, в которой учтены требования заказчика, сконструировали и успешно протестировали опытный и предсерийный образцы. Предсерийный образец передан заказчику вместе с моделью и конструкторской документацией, по которой уже изготовлено 5 мачт.

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