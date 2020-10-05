«Сибур» оптимизирует систему объемно-календарного планирования

Отечественная платформа 3V («Триви»), разработчиком которой является «Тривиум» внедрена и уже функционирует на предприятиях нефтехимической группы «Сибур». Платформа 3V позволяет быстро и эффективно решать задачи цифровизации бизнес-процессов внутри компании, обработки и анализа больших данных. Платформа поддерживает современные мировые тренды: внедрение гибких методологий создания информационных систем, открытое API, Low/No-code парадигму.

«Сибур» – крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, предприятия которой работают в разных географиях. Для эффективного планирования производства на предприятиях необходимо иметь детальные оцифрованные модели производственных линий. Внедрение платформы 3V обеспечило централизованный сбор и обработку данных с производственных предприятий для формирования валидных производственных ограничений для системы объемно-календарного планирования в рамках проекта по оптимизации управления цепями поставок «УЦП 3.0». Необходимость собирать показатели с каждого предприятия, отслеживать каждый продукт, иметь оцифрованные ограничения по марочным переходам (набор возможных последовательностей производства марок с отражением всех сопровождающих данный переход факторов: снижение производительности, технологические простои, наработка нецелевых марок и т.д.) – все эти задачи стали предпосылками для старта проекта.

«До внедрения проекта сбор данных осуществлялся вручную через Excel-формы, при этом допускалось большое количество ошибок, файлы отправлялись на доработку, зачастую необходимо было произвести несколько циклов проверки корректности собранных данных.Cейчас это единая система, которая отвечает за сбор различных характеристик работы установок, позволяет в режиме одного окна всем участникам отслеживать текущее состояние характеристик, проверять корректность данных и их статус. Любой участник процесса может посмотреть данные, которые он согласовал, и при необходимости сопроводить комментарием», - сказала Льяна Барахоева, руководитель по развитию систем УЦП в «Сибуре».

Разработкой внутреннего продукта «Производственные модели планирования» и внедрением в ее составе 3V занималась группа компаний Digital City Group (генеральный партнер – ООО «Цифровые Банковские Технологии»).

«При реализации проекта на платформе 3V мы оптимизировали процесс сбора информации, некоторые операции стали занимать гораздо меньше времени. Также за счет централизованного хранения и обработки мы подняли качество собранных данных, теперь прослеживается история изменений по каждому пользователю и обеспечивается защита данных от потери. Сам процесс сбора данных с предприятий стал прозрачным для всех участников за счет введения единого прозрачного процесса согласования с ролями и зонами ответственности. Пользователи отмечают, что в системе просто и удобно работать за счет специально разработанного визуального интерфейса системы, что выгодно отличает ее от других способов сбора информации. Огромный плюс и в том, что «Сибур» может масштабировать систему на другие предприятия без участия с нашей стороны», - сказал Сергей Грызунов, генеральный директор DCG.

В будущем планируется развитие функционала внедренной системы, а также использование платформы 3V в рамках других проектов «Сибура».