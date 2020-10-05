Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Райффайзенбанк запускает мультибанковскую систему для корпоративного бизнеса с помощью SAP

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

Райффайзенбанк представил платформу для корпоративного бизнеса, реализующую финансовые сервисы в контуре SAP. По словам представителей банка, это уникальная на российском банковском рынке платформа, которая предусматривает интеграцию ERP-системы компании со всеми обслуживающими банками в едином интерфейсе. Продукт позволит корпоративному бизнесу существенно сократить нагрузку на казначейство компании за счёт устранения необходимости перехода из одного банк-клиента в другой, что актуально для компаний, имеющих несколько обслуживающих банков и работающих в разных странах. Решение сделает более прозрачным и быстрым запрос и сравнение условий, а также получение сервисов от различных банков.

«Цифровые банковские каналы развиваются с учетом бизнес-контекста, в котором существуют клиенты. Интеграция финансовых сервисов в ERP-системы поможет компаниям снизить объем рутинных операций и увеличить скорость бизнес-процессов. Наша цель – дать клиенту позитивный опыт за счет устранения лишних шагов и автоматизации процессов, таких как, например, загрузка выписок в начале каждого рабочего дня в течение нескольких часов, и повысить эффективность компании в целом за счет интеграции бизнес-процессов компании с банковскими сервисами. Решение, которое мы создаем с SAP, уникально для российского рынка, и мы верим, что оно откроет новую страницу в мире банковских технологий», - сказал Антон Красненков, руководитель направления дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка.

«Сегодня оставаться прибыльными могут лишь те компании, которые готовы оперативно вносить изменения в свои стратегии развития, мгновенно перестраиваться и создавать новые ниши на рынке. Мы надеемся, что решение Райффайзенбанка будет надежным помощником для корпоративных клиентов банка и поможет им повысить эффективность и производительность бизнеса», - отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

На первом этапе развития платформы клиенты смогут совершать рублевые платежи и получать рублевую выписку. В дальнейшем концепция продукта предполагает вывод в ERP-систему всех финансовых сервисов, в том числе отправки заявлений на выдачу кредитов, выпуск гарантий и аккредитивов, осуществления конверсионных операций, размещение депозитов. Кроме того, Райффайзенбанк планирует реализовать дополнительные функции, которые помогут топ-менеджменту компаний принимать решения на основе функциональности агрегированного казначейства в холдинге и прогнозирования финансовых потоков.

Концепция интеграции финансовых сервисов в контуре SAP предполагает сотрудничество с другими банками на недискриминационной основе: Райффайзенбанк берет на себя функцию агента, который отвечает за техническую интеграцию банков в платформу.

«Мы уже ведем переговоры с рядом банков. Мы убеждены, что coopetition, то есть сотрудничество с конкурентами - это именно то, что поможет вывести клиентский опыт на новый качественный уровень. Финансовый мир давно перестал конкурировать ценой, сейчас на первом плане - удовлетворенность бизнеса уровнем сервиса», - отметил Антон Красненков.



Другие материалы рубрики

Сбербанк ведет крупнейшую в истории России госзакупку ПО Microsoft. ТЗ засекречено

Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР

CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности

Microsoft строит на Украине два огромных ЦОДа

Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов

Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Техноблог

Как и что измеряют фитнес-браслеты во время сна?

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Показать еще

Наука

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра