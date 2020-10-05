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«Ланит-Интеграция» вместе с Intel внедрит в России телемедицинский сервис для борьбы с COVID-19

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») при поддержке компании Intel разработала и внедрила систему удалённой координации действий медиков в 39 клиниках России. Результаты успешного апрельского пилотного проекта в главном коронавирусном центре Москвы ГКБ № 40 («Коммунарка») позволили масштабировать решение на остальные медучреждения. Intel участвует в этом проекте в контексте своей глобальной инициативы – Pandemic Response Technology Initiative.

В основе технологического решения – эргономичные «умные очки», оснащённые видеокамерой и компактным экраном. Они соединяются с другими гаджетами общей информационной средой. Медицинский работник, надев очки, может из инфекционного бокса с пациентом вести онлайн-трансляцию звука и видео в «чистую зону». Врачи из «чистой зоны», в свою очередь, могут давать ему рекомендации, передавать необходимые документы – историю болезни, фотографии и т. п. в режиме реального времени.

Благодаря сокращению количества непосредственных контактов медицинского персонала с пациентами, система снижает риск заражения врачей, уменьшает время, которое медики тратят на использование средств индивидуальной защиты, и позволяет им охватить своим вниманием большее число пациентов. Врачи могут собирать консилиумы в дистанционном режиме, быстро проводить обучение персонала и привлекать для консультаций врачей узкой специализации.

Пилотный запуск сервиса в апреле высоко оценил Денис Проценко, главный врач ГКБ № 40 ДЗМ: ««Ланит-Интеграция» приняла вызов, несмотря на риски, связанные с пребыванием в медицинском центре, и предложила очень нужное сейчас решение правильной телемедицины «врач-врач»».

Грант, предоставленный Intel, позволил внедрить систему в девяти столичных COVID-центрах. По состоянию на август 2020 года, решение уже используется в 39 клиниках по всей России. Кроме того, проведено более 1000 телемедицинских консультаций в Казани, Санкт-Петербурге, Красногорске, Нижнем Новгороде и Нижегородской области.

«Ланит-Интеграция» планирует значительно расширить функционал системы и осуществить глобальное пилотирование устройства в разных секторах медицины. Кроме того, намечено создание базы знаний для врачей и обеспечение быстрого доступа к обучающим инструкциям, а также автоматизация процесса подготовки отчетности. Уже собрана и проанализирована обратная связь от медиков, использовавших сервис. На базе отзывов составлен план развития функциональных модулей системы, которая будет отвечать отраслевым требованиям.

«Цифровая трансформация может принести значительную пользу в медицине. События 2020 года стали мощным катализатором, ускорившим разработку и внедрение решений рынка MedTech. Телемедицина становится все более востребованной, врачи получают в помощь новые высокотехнологичные решения, все больше компаний начинают разрабатывать IT-продукты для медперсонала, – сказала Наталья Галян, генеральный директор Intel в России. – Мы со своей стороны, как глобальная IT-компания стремимся ускорить доступ к современным технологиям, позволяя отраслям выходить на новый уровень работы. Все это необходимо, чтобы в конечном счете повысить качество жизни людей».

Илья Флакс, руководитель центра компетенций «Ланит» в сфере VR&AR, отметил: «Мы показали свою комплексную систему Денису Проценко – главному врачу ГКБ № 40 ДЗМ – и интегрировали в работу этой больницы и ещё тридцати восьми COVID-центров. Концепт проекта был разработан ещё в прошлом году для промышленной сферы. Команда «ЛАНИТ-Интеграции» всегда отличалась высокой скоростью работы и адаптивностью: за несколько дней мы обновили и реализовали систему для снижения рисков врачей и минимизации контактов с зараженными вирусом SARS-CoV-2. Нашей главной задачей было обеспечение безопасности медицинского персонала, и мы рады, что смогли помочь. По опыту других стран, если начинают заболевать врачи, ситуация становится критичной. Спасибо всей нашей команде за то, что, рискуя собственным здоровьем, ребята самоотверженно включились в проект и выделили время для его реализации».

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