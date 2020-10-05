Landata и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Компания Landata подписала стратегическое соглашение с компанией Huawei о продолжении успешного развития совместного бизнеса. Стороны договорились о дальнейшем стратегическом сотрудничестве и развитии направления путем продвижения канального бизнеса с существующими и новыми партнерами, а также усилении взаимодействия в проведении маркетинговых мероприятий, направленных на расширение знаний о продукции Huawei и увеличение продаж совместного бизнеса.

Landata является официальным дистрибутором Huawei с 2011 г., продвигая в партнерскую сеть по всей территории России серверы, СХД, сетевые, коммуникационные решения и другие продукты. За годы совместной работы Landata неоднократно получала награды от Huawei, такие как: «Лучший дистрибутор», «Лучший сервис-партнер», «Лучший технологический партнер», признание «За высокие компетенции и развитие технической экспертизы».

Направление Huawei в Landata является лидером по объёму продаж. Партнёрский канал насчитывает более 300 московских и региональных реселлеров. На сегодняшний день, департамент Huawei в Landata один из самых сильных на рынке и может оказывать весь спектр услуг – консультационную, продуктовую, техническую.

«Несмотря на все сложности нынешнего времени, совместный бизнес набирает обороты, укрепляется сотрудничество, реализуются новые проекты. За 10 лет совместной работы Huawei стал стратегическим и приоритетным партнером для Landata. Мы и дальше будем активно поддерживать брэнд Huawei, развивать канал, повышать экспертизу сотрудников, а также лояльность партнеров и заказчиков, обеспечивать маркетинговую поддержку. Сегодня, в условиях увеличивающегося внешнего давления на IT-отрасль, российские компании находят в Huawei надежного постоянного партнера, являющегося одним из лидеров на российском рынке среди производителей телекоммуникационного оборудования. В настоящее время Huawei уже является одним из драйверов в цифровизации экономики и социальной жизни, это дает нам все основания считать, что выбор, сделанный компанией Landata больше 10 лет назад правилен, мы уверены, что, опираясь на Huawei мы поможем решить грандиозные задачи, стоящие перед нашей страной»,- сказал Александр Киреев, генеральный директор Landata.

«Россия всегда была для Huawei приоритетным рынком. Здесь мы открыли свой первый зарубежный офис, здесь же мы тестируем все наши новейшие разработки и решения, открываем R&D центры, инвестируем в образовательные инициативы. Мы убеждены, что этот рынок обладает огромным потенциалом для развития, открыт новым идеям, подходам и технологиям. Тесная работа с партнерами позволяет нам лучше понять нужны заказчиков и предлагать им эффективные решения. Мы рады, что вместе с компанией Landata мы имеем возможность делать значительный вклад в цифровую трансформацию российской экономики», - отметил Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия.