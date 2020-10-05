Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Landata и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Компания Landata подписала стратегическое соглашение с компанией Huawei о продолжении успешного развития совместного бизнеса. Стороны договорились о дальнейшем стратегическом сотрудничестве и развитии направления путем продвижения канального бизнеса с существующими и новыми партнерами, а также усилении взаимодействия в проведении маркетинговых мероприятий, направленных на расширение знаний о продукции Huawei и увеличение продаж совместного бизнеса.

Landata является официальным дистрибутором Huawei с 2011 г., продвигая в партнерскую сеть по всей территории России серверы, СХД, сетевые, коммуникационные решения и другие продукты. За годы совместной работы Landata неоднократно получала награды от Huawei, такие как: «Лучший дистрибутор», «Лучший сервис-партнер», «Лучший технологический партнер», признание «За высокие компетенции и развитие технической экспертизы».

Направление Huawei в Landata является лидером по объёму продаж. Партнёрский канал насчитывает более 300 московских и региональных реселлеров. На сегодняшний день, департамент Huawei в Landata один из самых сильных на рынке и может оказывать весь спектр услуг – консультационную, продуктовую, техническую.

«Несмотря на все сложности нынешнего времени, совместный бизнес набирает обороты, укрепляется сотрудничество, реализуются новые проекты. За 10 лет совместной работы Huawei стал стратегическим и приоритетным партнером для Landata. Мы и дальше будем активно поддерживать брэнд Huawei, развивать канал, повышать экспертизу сотрудников, а также лояльность партнеров и заказчиков, обеспечивать маркетинговую поддержку. Сегодня, в условиях увеличивающегося внешнего давления на IT-отрасль, российские компании находят в Huawei надежного постоянного партнера, являющегося одним из лидеров на российском рынке среди производителей телекоммуникационного оборудования. В настоящее время Huawei уже является одним из драйверов в цифровизации экономики и социальной жизни, это дает нам все основания считать, что выбор, сделанный компанией Landata больше 10 лет назад правилен, мы уверены, что, опираясь на Huawei мы поможем решить грандиозные задачи, стоящие перед нашей страной»,- сказал Александр Киреев, генеральный директор Landata.

«Россия всегда была для Huawei приоритетным рынком. Здесь мы открыли свой первый зарубежный офис, здесь же мы тестируем все наши новейшие разработки и решения, открываем R&D центры, инвестируем в образовательные инициативы. Мы убеждены, что этот рынок обладает огромным потенциалом для развития, открыт новым идеям, подходам и технологиям. Тесная работа с партнерами позволяет нам лучше понять нужны заказчиков и предлагать им эффективные решения. Мы рады, что вместе с компанией Landata мы имеем возможность делать значительный вклад в цифровую трансформацию российской экономики», - отметил Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия.

Другие материалы рубрики

Сбербанк ведет крупнейшую в истории России госзакупку ПО Microsoft. ТЗ засекречено

Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР

CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности

Microsoft строит на Украине два огромных ЦОДа

Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов

Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Техноблог

Как и что измеряют фитнес-браслеты во время сна?

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Показать еще

Наука

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра