Hikvision оснастила объекты НЛМК тепловизионными решениями

Hikvision совместно с «АйТиБокс» реализовали проект по оснащению контрольно-пропускных пунктов на объектах Новолипецкого металлургического комбината тепловизионными IP-камерами для измерения температуры сотрудников. В рамках проекта было установлено свыше 50 комплектов оборудования (тепловизор, ПК и монитор на пост охраны). Работы велись непосредственно на проходных Новолипецкого металлургического комбината, а также на других предприятиях, входящих в группу НЛМК (НЛМК-Калуга, НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз, Алтай Кокс, ВИЗ-Сталь, филиалы Вторчермет НЛМК в нескольких регионах и т.д.)

Каждый день на объектах группы НЛМК, одного из крупнейших в мире производителей стальной продукции, посменно трудятся несколько десятков тысяч человек – это означает, что контрольно-пропускные пункты работают с колоссальной нагрузкой. В связи с эпидемией коронавирусной инфекции остро встал вопрос о предотвращении распространения заболевания. В таких условиях выявление лиц с повышенной температурой (одним из основных симптомов COVID-19) в ручном режиме потребовало бы существенного расширения штата службы безопасности и огромных временных затрат, что неизбежно вызвало бы нарушение рабочего графика и привело к скоплению людей на проходной.

Чтобы решить эту задачу, руководством группы НЛМК было принято решение провести оснащение контрольно-пропускных пунктов высокоточными тепловизионными IP-камерами Hikvision DS-2TD1217B для измерения температуры сотрудников в полностью автоматическом режиме, с высокой точностью (±0.5 °C) и скоростью (менее 0.2 секунд на измерение до 30 человек в кадре).

Алексей Лагутин, менеджер по развитию бизнеса Hikvision Russia, сказал: «Мы начали работать с заказчиками из промышленной отрасли еще в самом начале периода пандемии. Заводы, фабрики, добывающие и перерабатывающие предприятия были одними из первых, кто стал активно закупать и устанавливать тепловизионные решения для измерения температуры сотрудников на проходных. Это вполне объяснимо: один человек с симптомом может стать причиной заболевания всей рабочей бригады или даже смены, а возможные убытки от остановки производственной линии намного выше, чем инвестиции в системы безопасности. Более того, тепловизионные системы для измерения температуры не являются одноразовым решением. С их помощью можно своевременно выявлять людей с повышенной температурой в сезонные эпидемии гриппа или ОРВИ, чтобы защитить здоровье остальных сотрудников».

На некоторых объектах группы НЛМК тепловизионные камеры нужно было установить в помещениях с очень высокими потолками, что исключало возможность монтажа оборудования без дополнительных креплений. Из-за больших размеров проходных также исключался вариант настенного монтажа. Специалисты компании-интегратора «АйТиБокс» предусмотрели эту ситуацию и изготовили специальные потолочные кронштейны, с помощью которых и была произведена установка оборудования. Полностью реализовать проект на всех объектах НЛМК, где требовалась новая тепловизионная система, удалось за два месяца.

Денис Калинов, руководитель направления систем безопасности «АйТиБокс», системный интегратор проекта, отметил: «На всех объектах Группы НЛМК мы выполнили типовой перечень работ по монтажу и настройке тепловизионного оборудования для измерения температуры сотрудников предприятия. Но, конечно, на каждой проходной нужно было учитывать некоторые особенности – например, большие размеры помещений, расположение пунктов охраны, направление движения потоков людей и т.д. Для нас этот проект был интересен своими масштабами: нам пришлось работать с территориально распределенными объектами в разных регионах страны, но в итоге нам удалось решить все поставленные задачи. Главный вызов в данном проекте – сжатые сроки. Но мы уложились: в середине марта заказчик получил от нас коммерческое предложение, а уже к середине мая мы завершили все работы по установке и настройке тепловизоров на всех предприятиях».

Процесс измерения температуры сотрудников был полностью автоматизирован. Технологическое решение компании Hikvision для своевременного выявления людей с повышенной температурой позволило обеспечить дополнительную безопасность персонала и непрерывный цикл работы предприятий. На пункт охраны теперь выводится не только изображение всех людей, входящих на объект, но и данные о состоянии каждого человека. В случае выявления повышенного значения температуры персонал точечно проводит контрольное измерение и при необходимости направляет на медицинское обследование.