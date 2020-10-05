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ГК «Андреевские больницы – «Неболит» перенесла ИТ-системы в облако МТС

Интеграция Инфраструктура Облака

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, перенесла в облако провайдера CloudMTS ИТ-инфраструктуру группы компаний «Андреевские больницы – «Неболит», предоставляющей медицинские услуги в Москве и Московской области. Это позволит оптимизировать процессы обслуживания ИТ-инфраструктуры компании, а также повысить ее отказоустойчивость.

С помощью облачных технологий провайдера CloudMTS организована работа критичных для группы компаний информационных систем, связанных с управлением операционной деятельностью, бухгалтерией и финансами, например, «1С», которыми централизованно пользуются территориально-распределенные клиники. В облако перенесен также один из ключевых элементов ИТ-инфраструктуры — службы Active Directory, отвечающие за безопасность корпоративной сети, централизованный доступ и аутентификацию пользователей в офисных программах и приложениях. В дальнейшем с помощью бэкап-сервисов МТС планируется реализация оперативного восстановления приложений и баз данных.

«Группа компаний «Андреевские больницы – «Неболит» видит в использовании современных цифровых решений дополнительный ресурс повышения качества оказания медицинских услуг населению. Мы рады, что МТС, наш надежный поставщик телеком-услуг, стала нашим партнером и в части ИТ-сервисов. Помимо централизации ИТ-ресурсов, переход в облако позволит нам оптимизировать процессы обслуживания ИТ-инфраструктуры, а также повысить ее отказоустойчивость», — отметил ИТ-директор группы компаний «Андреевские больницы – «Неболит» Игорь Киляков.

«Медицинские учреждения Москвы все активнее переходят на облачные решения для ведения бизнеса. Облака позволяют снизить расходы на ИТ, повысить скорость внедрения новых проектов, сосредоточить центр управления и обслуживания в одном месте. Для компаний, которые, как и «Андреевские больницы – «Неболит» работают на крупнейшем столичном рынке, вопросы гибкой адаптации и управления ИТ-инфраструктурой, оптимизации бизнес-процессов особенно важны. Мы рады помочь партнерам работать еще эффективнее», — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

«Облачная модель ведения бизнеса становится все популярнее, поскольку позволяет повысить качество работы и эффективность взаимодействия внутри территориально-распределенных компаний, синхронизирует работу ИТ-систем и в среднем на 25% сокращает затраты на эксплуатацию ИТ-оборудования. Мы рады помочь нашим клиентам стать еще успешнее благодаря телеком- и интернет-сервисам», — сказал директор департамента по работе с бизнес-рынком московского региона МТС Сергей Козерод.

Для доступа к облаку сеть клиник использует собственные каналы связи МТС. Помимо облачных решений «Андреевские больницы – «Неболит» пользуется услугами фиксированной связи МТС.



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