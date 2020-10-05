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Corpsoft24 автоматизировала парк развлечений «Остров мечты»

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Компания CorpSoft24 внедрила единую информационную систему для тематического парка развлечений «Остров мечты».

Процесс автоматизации длился 17 месяцев, работы шли одновременно со строительством зданий и прокладыванием коммуникаций парка. За это время специалисты Corpsoft24 спроектировали и реализовали автоматизированную систему.

«Это наш первый совместный проект. Благодаря огромной подготовительной работе по описанию бизнес-процессов, созданию внутренней проектной команды – более 25 человек – удалось выдержать сроки и бюджетные ограничения. Мы продолжаем наращивать функциональность, развиваем систему с учетом новых требований законодательства по маркировке товаров. Нашей задачей было создать надежную и хорошо защищенную платформу для сбора и обработки данных, чтобы снизить издержки и повысить эффективность работы каждого объекта», - сказал Алексей Кеня, директор по информационным технологиям ХК «Остров мечты».

Особенностью проекта были уникальность и масштаб «Острова мечты», в котором объединены различные зоны развлечений для разных групп посетителей. Подобных сооружений нет на территории России, соответственно не было опыта комплексной автоматизации таких объектов.

Специалисты Corpsoft24 в ходе работ автоматизировали девять функциональных областей и более 150 бизнес-процессов: управление арендой недвижимости, техническое обслуживание и ремонт оборудования, управление персоналом, бухгалтерский и налоговый учет, начисление заработной платы, бюджетирование, казначейство, управление договорами и закупками, складской учет, розничная торговля.

«Основной сложностью проекта стало использование большого набора новых и сложных конфигураций «1С», а также их взаимная увязка. Это уникальный опыт. При реализации пришлось уделять огромное внимание архитектуре системы и вопросам интеграции, привлекать лучших экспертов компании для выработки ключевых решений. С учетом сложности и уникальности проекта большинство решений вырабатывалось специально под заказчика, у которого уже был опыт по внедрению американской системы ERP, — сказал Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24. — Нам удалось совместить методологию по внедрению и российское ПО от «1С». Применили методологию прототипирования. Проект шел в три этапа. Каждый новый прототип отличался от предыдущего, на втором и третьем этапе добавились разработки. Это в значительной степени позволило подойти к запуску системы, имея подготовленную команду на стороне заказчика».

Особое внимание уделялось защите данных, она обеспечивается встроенными технологиями «1С» и созданием специализированных ролей доступа.

Кроме того, для обеспечения эксплуатации системы специалистами Corpsoft24 было проведено обучение сотрудников заказчика.

Основные результаты проекта: создание единого защищенного информационного пространства для осуществления операционной и финансовой деятельности; ускорение бизнес-процессов сбора, обработки и движения первичных учетных данных; ежедневный контроль финансовых потоков; повышение управляемости бизнеса и производительности труда в компании за счет сокращения непроизводственных затрат и издержек; получение актуальной информации о производственной и финансово-хозяйственной деятельности для оперативной оценки эффективности работы и принятия управленческих решений.

«Остров мечты» — первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. Общая площадь составляет 100 га. На территории «Острова Мечты» находится благоустроенный ландшафтный парк площадью 44 га, а также пространство городского променада, накрытое стеклянными куполами и тематический парк с девятью сказочными зонами и аттракционами. Площадь крытой части проекта составляет 300 тыс. кв. м.

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