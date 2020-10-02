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X5 Retail Group запустила многофункциональную платформу Dialog для бизнеса

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

X5 Retail Group запустила Dialog – многофункциональную платформу для решения бизнес-задач. Dialog X5 станет единым входным окном для поставщиков и партнёров компании, комплексом цифровых инструментов, уже включающих аналитическую и логистическую отчетность, рекламный таргетинг и тендерную площадку.

Х5 планирует интегрировать все сервисы для поставщиков в единую систему на основе платформы Dialog. Подключаясь к Dialog, поставщики получают ряд цифровых инструментов по всем сетям Х5, а компания – унифицированную систему контроля за операционными процессами и отчетностью. Прозрачная модель взаимодействия позволяет повысить эффективность решения бизнес-задач партнёров, избежать затруднений при внедрении новых инициатив и продуктов, исключить дублирование функционала в разных сетях. На платформе уже интегрирован ряд аналитических инструментов на основе больших данных (Insights и Targeting), а также тендерная площадка и логистический сервис. С течением времени сюда также мигрируют и уже существующие сервисы для поставщиков, такие как коммерческие предложения, мастер-данные товара, рекламно-аналитические инвентарь, СТМ, превратив Dialog X5 в удобное единое окно как для авторизации, так и для работы со всем доступным функционалом.

«Х5 трансформирует подход к работе с поставщиками. Dialog Х5 - наш новый уровень сотрудничества с партнёрами, обмена данными и информацией, новая степень открытости. Прозрачность инструментов на основе данных позволяет поддерживать честную конкуренцию, формировать новую добросовестную практику на рынке. Цифровая трансформации ритейла на основе data-driven подхода, который мы последовательно реализуем с конца 2018 года, позволила нам первыми среди ритейлеров запустить единый многофункциональный сервис с широким выбором цифровых инструментов. С помощью Dialog Х5 поставщик может практически в режиме реального времени увидеть и понять своего покупателя. Это позволит корректно выстроить цикл производства и сократить долю списаний, а торговая сеть, в свою очередь, сможет контролировать снижение лояльности покупателей из-за отсутствия товаров на полке», - сказал Антон Мироненков, управляющий директор Х5 Технологии.

В Insights поставщикам Х5 доступна полная категорийная и покупательская аналитика: тренды категории, взаимодействие с аудиторией, оценка результатов принятых решений. Клиенты смогут самостоятельно выбирать параметры для анализа, работать с дашбордами, экспортировать результаты.

Сервис Targeting позволяет партнёрам выбирать аудиторию для рекламных компаний на основе анализа продаж с учетом территориальной принадлежности и бренда, а также частоты и периода покупок. В удобном веб-интерфейсе можно самостоятельно строить сегменты и передавать их в личный кабинет для запуска рекламной кампании. Сегменты считаются автоматически в течение 10 минут.

Сервис Logistics предназначен для обработки логистических данных от торговых сетей и предоставления аналитики, в том числе о заказах, продажах и планах. История представлена в виде детальной информации по заказу, что позволяет определять болевые точки и перспективы роста. Площадка Dialog.Tender позволяет проводить конкурсные закупки в еженедельном режиме. В торгах можно участвовать даже при отсутствии собственного бренда или если производитель не может обеспечить регулярность доступности товара для поставки.

Платформа является собственной разработкой Х5 Технологии и строится на единой системе аутентификации, архитектуре данных и интеграционной модели. Каждое из четырёх приложений сервиса отвечает требованиям информационной безопасности. Базовые инструменты сервиса являются бесплатными.

С течением времени к функционалу сервиса добавятся инструменты оценки товаров покупателями, запросы на повышение цен, ввод/вывод ассортимента, рейтинги поставщиков (Scorecard), финансовые документы, ассортиментные матрицы и планограммы.

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