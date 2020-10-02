VideoMost вместе с Huawei представил первый ВКС сервер на ARM

На форуме «Вычислительные технологии» в рамках конференции Huawei Connect 2020 была представлена одна из последних разработок компании Spirit – первый ВКС сервер VideoMost на процессорах с ARM-архитектурой.

VideoMost – программный сервер для видеоконференций с клиентами на ПК и мобильных устройствах был портирован на флагманский процессор Huawei Kunpeng, один из самых высокопроизводительных процессоров в мире.

Проект Huawei и VideoMost включает в себя: перенос около 2млн строк программного кода VideoMost на Huawei Kunpeng; портирование всех стандартных и проприетарных технологий, протоколов, аудио и видео кодеков, поддерживаемых VideoMost и обеспечивающих его совместимость с другими программными и аппаратными ВКС решениями, на ARM-архитектуру.

В результате весь функционал VideoMost для обеспечения видеоконференций с поддержкой инструментов для совместной работы был успешно и в полном объеме перенесен на Huawei Kunpeng. Был получен прирост производительности и при этом сохранить все параметры качества видео и аудио VideoMost.

Новый процессор - это выбор для установки в инфраструктуре организации и развертывании собственной корпоративной ВКС-системы.

VideoMost на Huawei Kunpeng поддерживает до 6000 одновременных подключений (портов) на 1 сервере, и является наиболее экономически выгодным решением для on-premises систем. В сравнении с x86 серверами, ВКС на Huawei Kunpeng снижает затраты заказчика на инфраструктуру ЦОД в 2-3 раза. Одновременно Huawei Kunpeng позволяет партнерам VideoMost, телеком-операторам и сервис-провайдерам, сократить затраты на облачные ВКС сервисы на базе VideoMost на 40-60%.