Трансформаторы Schneider Electric Trihal прошли испытания по новому стандарту

Schneider Electric сообщила об успешном прохождении дополнительных испытаний трансформаторов с литой изоляцией серии Trihal. Трансформаторы установлены на объектах самого разного назначения в более чем 100 странах мира и теперь готовы к эксплуатации в еще более сложных условиях, обеспечивая высочайший уровень безопасности и надежности.

Новая сертификация включала в себя следующие испытания.

Испытание на воздействие окружающей среды. Условия окружающей среды для трансформаторов сухого типа определяются с точки зрения предельных значений влажности, конденсации влаги, загрязнения и температуры окружающей среды в помещении. Для сухих трансформаторов без специального кожуха определены различные классы воздействия окружающей среды. Теперь Trihal сертифицирован по классу E4. Этот показатель гарантирует высокую работоспособность трансформаторов в районах с высокой плотностью промышленных предприятий и пригородах крупных городов с высокой плотностью тепловых станций, производящих загрязнение. Также оборудование может успешно эксплуатироваться в районах вблизи моря или в местах, подверженных воздействию сильного ветра. Во время испытаний на конденсацию значение влажности составляло больше 95%, а проводимость воды для испытаний – 5,6-6,0 с/м.

Климатические испытания. Работоспособность трансформаторов Trihal в экстремальных температурах была вновь подтверждена в рамках сертификации по классу C4: устройства показали способность работать при температуре до -40°C, устойчивость к тепловому удару и возможность безопасного хранения и транспортировки при температуре до -50°C. Ранее уже были проведены испытания при даже более низкой температуре -50°C не только для хранения, но и для эксплуатации.

Сертификация огнестойкости. При изготовлении трансформаторов серии Trihal используется состав полимерной изоляции на основе тригидрата алюминия (All2O3), благодаря чему при возгорании вокруг огнеупорного слоя обмотки образуется защитная «рубашка» из водяного пара, что обеспечивает поддержание температуры самой обмотки ниже точки воспламенения и создаёт эффект самогашения возгорания. Это технологическое решение сертифицировано высшим классом огнестойкости F1 – самогасящийся. Тригидрат алюминия способствует проявлению 3 противопожарных эффектов, возникающих в случае обгорания литой изоляции, когда трансформатор подвергается воздействию пламени. Образование отражающего огнеупорного экрана из окиси алюминия. Образование преграды из водяного пара. Поддержание температуры ниже точки воспламенения.

В результате сочетания этих 3 противопожарных эффектов происходит немедленное самогашение трансформатора Trihal.

Частичные разряды. Основным критерием надёжности оборудования и его диэлектрических характеристик является уровень частичных разрядов. В качестве доказательства нашего прогресса с точки зрения качества, критерии приемки, применимые к каждому выпускаемому трансформатору Trihal, составляют ≤ 10 ПК или ≤ 5 ПК в случае типовых испытаний или по требованию заказчика в соответствии со стандартом IEC 60076-11.