Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Трансформаторы Schneider Electric Trihal прошли испытания по новому стандарту

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Schneider Electric сообщила об успешном прохождении дополнительных испытаний трансформаторов с литой изоляцией серии Trihal. Трансформаторы установлены на объектах самого разного назначения в более чем 100 странах мира и теперь готовы к эксплуатации в еще более сложных условиях, обеспечивая высочайший уровень безопасности и надежности.

Новая сертификация включала в себя следующие испытания.

Испытание на воздействие окружающей среды. Условия окружающей среды для трансформаторов сухого типа определяются с точки зрения предельных значений влажности, конденсации влаги, загрязнения и температуры окружающей среды в помещении. Для сухих трансформаторов без специального кожуха определены различные классы воздействия окружающей среды. Теперь Trihal сертифицирован по классу E4. Этот показатель гарантирует высокую работоспособность трансформаторов в районах с высокой плотностью промышленных предприятий и пригородах крупных городов с высокой плотностью тепловых станций, производящих загрязнение. Также оборудование может успешно эксплуатироваться в районах вблизи моря или в местах, подверженных воздействию сильного ветра. Во время испытаний на конденсацию значение влажности составляло больше 95%, а проводимость воды для испытаний – 5,6-6,0 с/м.

Климатические испытания. Работоспособность трансформаторов Trihal в экстремальных температурах была вновь подтверждена в рамках сертификации по классу C4: устройства показали способность работать при температуре до -40°C, устойчивость к тепловому удару и возможность безопасного хранения и транспортировки при температуре до -50°C. Ранее уже были проведены испытания при даже более низкой температуре -50°C не только для хранения, но и для эксплуатации.

Сертификация огнестойкости. При изготовлении трансформаторов серии Trihal используется состав полимерной изоляции на основе тригидрата алюминия (All2O3), благодаря чему при возгорании вокруг огнеупорного слоя обмотки образуется защитная «рубашка» из водяного пара, что обеспечивает поддержание температуры самой обмотки ниже точки воспламенения и создаёт эффект самогашения возгорания. Это технологическое решение сертифицировано высшим классом огнестойкости F1 – самогасящийся. Тригидрат алюминия способствует проявлению 3 противопожарных эффектов, возникающих в случае обгорания литой изоляции, когда трансформатор подвергается воздействию пламени. Образование отражающего огнеупорного экрана из окиси алюминия. Образование преграды из водяного пара. Поддержание температуры ниже точки воспламенения.

В результате сочетания этих 3 противопожарных эффектов происходит немедленное самогашение трансформатора Trihal.

Частичные разряды. Основным критерием надёжности оборудования и его диэлектрических характеристик является уровень частичных разрядов. В качестве доказательства нашего прогресса с точки зрения качества, критерии приемки, применимые к каждому выпускаемому трансформатору Trihal, составляют ≤ 10 ПК или ≤ 5 ПК в случае типовых испытаний или по требованию заказчика в соответствии со стандартом IEC 60076-11.

Другие материалы рубрики

Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов

Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи

В России на убыточном телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei

Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил

Бюджет «Цифровой экономики» сократится на 117 миллиардов

IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Техноблог

Почему к дрону-охраннику от Amazon слишком много вопросов?

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра