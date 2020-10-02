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РЖД внедрили систему контроля и мониторинга деятельности на импортозамещенном ПО

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

ГК «Корус консалтинг» совместно с «Отраслевым центром разработки и внедрения информационных систем» (ОЦРВ) создала систему анализа ключевых показателей деятельности РЖД на базе технологий открытого кода и российского программного обеспечения. Система обеспечивает оперативный мониторинг деятельности огромной географически распределенной организации, формирует аналитические отчеты для принятия топ-менеджментом управленческих решений. Новое ИТ-решение соответствует всем требованиям политики импортозамещения.

Разнообразие информационных систем, механизмы сбора и обработки отчетных сведений, большое количество ручных операций с данными делали подготовку аналитики для топ-менеджмента РЖД сложной и трудоемкой задачей. Оптимизация предполагала уменьшение затрат на обеспечение и поддержку процесса, стандартизацию и дизайн форм представления конечных данных: формат и вид отчетных форм и документов, их наглядность, удобство работы с ними.

В 2017 году началась реализация программы проектов по внедрению системы контроля и мониторинга (СКИМ). На протяжении более чем трех лет совместная команда специалистов «Корус консалтинг» и ОЦРВ эволюционно выстраивает архитектуру работы с данными с использованием передовых технологий. В первые годы для построения системы использовались существующие в РЖД проприетарные продукты и технологии хранения данных, работы с ними и их визуализации. В начале 2019 года для полного соответствия требованиям импортозамещения было принято решение о развитии проектов СКИМ на базе отечественного ПО и продуктов с открытым кодом.

Географическая распределенность и сложность организационной структуры транспортной компании, разнообразие и сложность бизнес-процессов обусловили жесткие требования к аналитической системе. Созданное решение интегрировано с более чем 46 системами-источниками, собирает и обрабатывает более 270 тысяч показателей деятельности компании и включает в себя более 275 отчетных форм для 30 структурных подразделений РЖД. Отдельные функциональные блоки СКИМ предлагают возможности для сквозной навигации как при комплексном анализе работы компании, так и при работе с отдельными аспектами деятельности: например, по управлению инвестиционными проектами, производственно-технологическому блоку, достижению стратегических целей и др.

На текущий момент топ-менеджмент РЖД активно пользуется системой в рамках повседневной работы для проведения оперативных и селекторных совещаний. В ближайшее время планируется расширить количество обрабатываемых показателей до 400 тысяч и до 500 отчетных форм, а число пользователей СКИМ увеличить до тысячи.

«Система представляет собой современную платформу работы с данными: она решает задачи первичной обработки и хранения данных, их трансформации и очистки, формирования форм аналитической отчетности, управления данными, управления качеством данных и др. Ежесуточно решение собирает большое количество разнородных отчетных показателей, верифицирует их, постоянно проверяет корректность методологии и предоставляет в виде дашбордов и отчетных форм на компьютерах, планшетах и видеостенах разных форматов – все это с учетом современного подхода к построению пользовательского опыта и разработки интерфейсов систем», – сказал Андрей Байбутов, директор по развитию департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

«Одно из ключевых изменений – ощутимое снижение влияния человеческого фактора на подготовку необходимых отчетных и аналитических материалов. Это обеспечивает нам единый подход к формированию оперативной управленческой отчетности, снижение трудоемкости подготовки данных и повышение оперативности их представления. С момента старта проекта доля данных по показателям, собираемым вручную, снизилась с 20% до 0,4% от общего количества обрабатываемых показателей, – отметила Ирина Долженко, руководитель проекта СКИМ, главный эксперт департамента информатизации РЖД. – Перевод СКИМ на импортозамещенные технологии позволяет нам по-прежнему использовать всю функциональность аналитической системы в полном соответствии с требованиями регулятора».

«Разработка СКИМ не только позволила решить задачу оперативного мониторинга деятельности ОАО “РЖД”, но и создать центр компетенции по сбор и анализу данных компании. Экспертиза сотрудников нового центра дает возможность аккумулировать информацию из множества источников в едином формате и таким образом делать СКИМ удобным инструментом как для топ-менеджмента, так и для руководителей всех уровней», – сказала Татьяна Ракитина, директор департамента по инновационным проектам ОЦРВ.



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