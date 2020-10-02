Mail.ru Group поможет «оцифровать» Санкт-Петербург

Mail.ru Group стала цифровым партнером Санкт-Петербурга. Технологии компании могут сделать онлайн-сервисы доступнее и удобнее для жителей города, а работу администрации города – проще и эффективнее.

Mail.ru Group и Комитет информатизации и связи подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь город может использовать опыт и технологии, которые наработаны Mail.ru Group, чтобы развивать и поддерживать онлайн-проекты для петербуржцев. Также Mail.ru Group может автоматизировать работу сотрудников администрации. Благодаря этому жители города смогут быстрее получать нужную информацию и услуги.

«Мегаполис сложно представить без развитой ИТ-инфраструктуры – технологии выводят качество жизни на новый уровень. Сервисы на базе искусственного интеллекта, облачная платформа Mail.ru Сloud Solutions, цифровое рабочее место и другие наши проекты могут сделать жизнь петербуржцев проще и повысить эффективность управления городом», — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии».

«Мы рады, что Mail.ru Group поддержит город и его жителей в цифровой среде. У компании большой опыт создания и развития полезных, популярных и высокотехнологичных онлайн-проектов: сервисами Mail.ru Group пользуется больше 90% аудитории Рунета. Мы сейчас активно разрабатываем цифровые сервисы для удобства жителей города, и уверены, что вместе сможем сделать их еще лучше», — сказал Станислав Казарин, председатель Комитета информатизации и связи Санкт-Петербурга.