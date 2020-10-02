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«Инфосистемы Джет» разработала систему мониторинга температуры для СГК

ПО Софт Интеграция Внедрения

«Сибирская генерирующая компания» (СГК), входящая в холдинг СУЭК, совместно с центром инноваций «Инфосистемы Джет» разработали и внедрили программно-аппаратную IIoT-платформу ЖКХ. Это одно из первых решений для теплосбытовых компаний, которое может осуществлять удаленный онлайн-мониторинг качества теплоснабжения в жилых помещениях потребителей.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) обеспечивает теплом и горячей водой 5 млн жителей в нескольких регионах страны. Для получения достоверных и оперативных данных по качеству теплоснабжения в жилых домах и их последующего анализа компании требовалась автоматизированная система мониторинга. За разработку и внедрение такой системы взялись специалисты центра инноваций компании «Инфосистемы Джет».

ИТ-компания создала совместно с СГК комплексную IIoT-платформу ЖКХ, которая помогает собирать и обрабатывать данные с тысяч различных IIoT-устройств. Для сбора данных в «Инфосистемы Джет» разработали логгеры (устройства-регистраторы), которые устанавливаются в жилых помещениях, измеряют температуру воздуха и дистанционно передают полученную информацию по Wi-Fi.

Для обработки данных специалисты «Инфосистемы Джет» разработали аналитическую платформу, интегрированную с информационными системами СГК. Формируется единая среда данных, используя которую специалисты СГК, начиная со станций, тепловых сетей, сбыта, диспетчерские службы управляющих компаний и администрации городов получают возможность контроля качества поставляемых ресурсов.

Полученная информация поможет принимать решения по оптимизации режимов тепловых сетей и плавной регулировки температуры в помещениях потребителей, раньше обнаруживать аварии и нарушения в теплоснабжении.

«СГК нацелена на масштабную цифровизацию теплоснабжения — мы хотим свести в единое информационное пространство все данные, начиная с источников тепловой энергии и заканчивая информацией от каждой квартиры. Это позволит в режиме реального времени получать аналитическую отчетность и использовать при принятии решений. Мы ожидаем, что новая платформа даст нам возможность улучшать качество наших услуг, оперативно реагировать в аварийных ситуациях. Думаю, что опыт СГК может быть полезен и другими компаниям», — сказал Андрей Горбатенко, генеральный директор «Сибирской теплосбытовой компании» (входит в СГК).

Новая IIoT-платформа ЖКХ повысит скорость реакции на изменения комфортных границ теплоснабжения в жилых помещениях. В то же время конечные потребители смогут получать актуальные данные о качестве теплоснабжения и даже влиять на регулировку тепла в своей квартире.

«Мы целенаправленно развиваем компетенцию IIoT в нашей компании. Данный проект является ярким примером подобного класса решений, — отметил директор центра инноваций «Инфосистемы Джет» Алексей Сечкин. — Мы не просто разработали устройства для одной из крупнейших компаний, обеспечивающих теплом большую часть Сибири, но и сами создали уникальный софт. Такой комплексный подход не так часто встречается на рынке, и это было принципиально важно для заказчика. Созданное ИТ-решение внедряет принципиально новые стандарты теплоснабжения конечных пользователей. И мы уверены, что оно позволит сделать жизнь многих россиян на порядок комфортнее».

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