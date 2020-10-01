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X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток»

Интеграция Внедрения Ритейл Розница

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», начала внедрение платформы роботизированной телефонии в свои торговые сети. Система использования речевых технологий для решения бизнес задач является собственной разработкой дирекции больших данных Х5. При реализации проекта также использовалась технология Yandex SpeechKit, входящая в состав портфеля сервисов облачной платформы Yandex.Cloud

Голосовые помощники Х5 уже помогают сетям обрабатывать входящие звонки и совершать исходящие вызовы без участия живого человека. Они имитируют диалог с клиентами и помогают решать их вопросы. В арсенале бота более 300 различных фраз, а новые сценарии разговоров создаются всего за один день. Большинство звонящих не чувствует разницы между разговором с человеком и системой. Когда клиент звонит в колл-центр, он выбирает в IVR кнопку, которая составляет для него дальнейший маршрут по всем вопросам. Далее пользователь формулирует вопросы, а бот за счет сложных алгоритмов машинного обучения и накопленных данных распознает тематику обращения, поддерживает диалог и узнает у него имя, дату рождения, номер телефона, карты и заносит информацию в корпоративную систему.

Основная задача разработок речевых технологий – развитие функциональности действующих колл-центров. Уже сейчас в торговой сети «Пятерочка» ежедневно до 50% всех обращений по вопросам лояльности решает робот, а конверсия в целевое действие составляет более 60%. При этом затраты на бота в 5-7 раз меньше, чем на операторов.

Робот Х5 уже успешно обрабатывает входящие сценарии по регистрации карт лояльности, переносу баллов между ними и проверки статуса. Внедрен сценарий проверки баланса и блокировки карт. Бот работает и с исходящими вызовами: он обзванивает клиентов и проводит опросы NPS. Кампании по холодным звонкам создаются в модуле обратной связи и попадают в Х5 в автоматическом режиме через настроенную интеграцию. Как только система получает запрос на вызов, робот звонит клиенту, общается и задает вопросы о качестве продуктов, обслуживания и прочие, чтобы получить мнение о магазине. В зависимости от вопроса, в систему записываются оценки или ответы клиентов на свободные вопросы.

«Основной фокус нашей команды сейчас - это масштабирование кейсов с голосовыми роботами в торговых сетях "Пятерочка" и "Перекресток", создание удобного приложения с визуальным интерфейсом. Мы планируем дальнейшее развитие платформы речевых сервисов, в том числе для подтверждения заказов и информирования о доставке, проведения скрининг-интервью при найме сотрудников, а также для опросов и исследований, вовлечения в мобильные приложения и бонусные программы, консультирования по более широкому кругу вопросов. Разработанные нами технологии позволяют сделать стандартные звонки еще более функциональными и эффективными», - сказал Сергей Добряков, директор департамента развития продуктов больших данных.

Yandex SpeechKit позволяет использовать речевые технологии «Яндекса», распознавание речи (Speech-to-Text) и синтез речи (Text-to-Speech), для собственных бизнес-решений. Сервис синтезирует текст в реальном времени, умеет учитывать лексические и стилистические особенности устной речи, поддерживает несколько языков: русский, английский и турецкий.

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