Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«ВТБ Факторинг» и «Мегафон» полностью автоматизировали процесс финансирования поставщиков и подрядчиков

Интеграция Бизнес-приложения Документооборот

«Мегафон» стал первой российской компанией, совместно с которой «ВТБ Факторинг» реализовал полностью автоматизированное факторинговое решение финансирования поставщиков и подрядчиков.

Новый процесс предполагает автоматическое формирование реестров во внутренних системах и на стороне «Мегафона» и его передачу посредством электронного документооборота в системы «ВТБ Факторинг», где после автоматических проверок проводится акцепт и финансирование.

Участие специалистов сопровождения финансирования «ВТБ Факторинга» и последующий контроль обмена и подписания оригиналов реестров полностью исключены. Благодаря этому любой поставщик и подрядчик «Мегафона» может получить оплату за совершенные поставки в течение часа с момента формирования реестра во внутренних системах и на стороне «Мегафона».

«Мы предложили «Мегафон» наше флагманское решение, комплексную программу финансирования поставщиков в рамках Supply Chain Finance в 2019 г. С тех пор потребность в автоматизации процессов финансирования и погашения задолженности постоянно росла. Период самоизоляции и удаленная работа значительно ускорили переход на цифровой формат работы. Мы высоко оцениваем потенциал нового решения как в рамках действующего сотрудничества с «Мегафоном», так и в ходе тиражирования этого опыта на клиентов из других отраслей», – сказал Антон Мусатов, генеральный директор компании «ВТБ Факторинг».

«Новый формат проведения факторинговых операций является очередным результатом наших активностей по автоматизации рутинных задач и их переводу в цифровую плоскость. На стороне «Мегафон» процесс выполняется на базе возможностей системы SAP S/4 HANA, ее интеграции с крупнейшими операторами ЭДО, а также применением квалифицированных электронных подписей собственного удостоверяющего центра компании. Накопленный нами опыт в области инновационных решений по ЭДО, фокус на цифровизацию внешних и внутренних бизнес-процессов, а также активное взаимодействие с государственными и контролирующими органами в части усовершенствования законодательства по развитию ЭДО, позволяют нам постоянно совершенствовать качество работы с поставщиками и заказчиками, предлагать партнерам новые решения, оперативно реагировать на их предложения», – сказал Никита Орлов, финансовый директор «Мегафона».

Другие материалы рубрики

IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса

В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус»

Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем

Человечество впервые в истории потратило на облака больше, чем на «обычное железо»

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор

Государство вложит в российскую радиоэлектронику 350 миллиардов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Техноблог

Робоботинки как способ решения проблемы с передвижением в VR

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра