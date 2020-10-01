«ВТБ Факторинг» и «Мегафон» полностью автоматизировали процесс финансирования поставщиков и подрядчиков

«Мегафон» стал первой российской компанией, совместно с которой «ВТБ Факторинг» реализовал полностью автоматизированное факторинговое решение финансирования поставщиков и подрядчиков.

Новый процесс предполагает автоматическое формирование реестров во внутренних системах и на стороне «Мегафона» и его передачу посредством электронного документооборота в системы «ВТБ Факторинг», где после автоматических проверок проводится акцепт и финансирование.

Участие специалистов сопровождения финансирования «ВТБ Факторинга» и последующий контроль обмена и подписания оригиналов реестров полностью исключены. Благодаря этому любой поставщик и подрядчик «Мегафона» может получить оплату за совершенные поставки в течение часа с момента формирования реестра во внутренних системах и на стороне «Мегафона».

«Мы предложили «Мегафон» наше флагманское решение, комплексную программу финансирования поставщиков в рамках Supply Chain Finance в 2019 г. С тех пор потребность в автоматизации процессов финансирования и погашения задолженности постоянно росла. Период самоизоляции и удаленная работа значительно ускорили переход на цифровой формат работы. Мы высоко оцениваем потенциал нового решения как в рамках действующего сотрудничества с «Мегафоном», так и в ходе тиражирования этого опыта на клиентов из других отраслей», – сказал Антон Мусатов, генеральный директор компании «ВТБ Факторинг».

«Новый формат проведения факторинговых операций является очередным результатом наших активностей по автоматизации рутинных задач и их переводу в цифровую плоскость. На стороне «Мегафон» процесс выполняется на базе возможностей системы SAP S/4 HANA, ее интеграции с крупнейшими операторами ЭДО, а также применением квалифицированных электронных подписей собственного удостоверяющего центра компании. Накопленный нами опыт в области инновационных решений по ЭДО, фокус на цифровизацию внешних и внутренних бизнес-процессов, а также активное взаимодействие с государственными и контролирующими органами в части усовершенствования законодательства по развитию ЭДО, позволяют нам постоянно совершенствовать качество работы с поставщиками и заказчиками, предлагать партнерам новые решения, оперативно реагировать на их предложения», – сказал Никита Орлов, финансовый директор «Мегафона».