Вебинар о видеоаналитике в энергетической отрасли от DSSL 15 октября

Часто на многих предприятиях видеонаблюдение используется лишь на 20 % от его потенциала — для просмотра потока и архива, то есть, чтобы смотреть в «прошлое». А что, если, используя современные технологии, можно увидеть и «будущее»? Это не фантастика, а наша с вами реальность!

Компания DSSL 15 октября в 11:30 приглашает посетить вебинар «Энергетический комплекс: как укрепить безопасность и автоматизировать бизнес-процессы на объектах, используя видеонаблюдение». Разработчики профессиональных систем безопасности TRASSIR с опытом работы более 19 лет продемонстрируют кейсы и технологии в сфере видеоаналитики, а также расскажут, как с помощью нейросетевой видеоаналитики можно предупреждать и предотвращать кражи материальных ценностей, сокращать количество травмоопасных инцидентов, снижать расходы на персонал.

Мероприятие бесплатно, для участия необходимо зарегистрироваться.