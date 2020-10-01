Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Вебинар о видеоаналитике в энергетической отрасли от DSSL 15 октября

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Часто на многих предприятиях видеонаблюдение используется лишь на 20 % от его потенциала — для просмотра потока и архива, то есть, чтобы смотреть в «прошлое». А что, если, используя современные технологии, можно увидеть и «будущее»? Это не фантастика, а наша с вами реальность!

Компания DSSL 15 октября в 11:30 приглашает посетить вебинар «Энергетический комплекс: как укрепить безопасность и автоматизировать бизнес-процессы на объектах, используя видеонаблюдение». Разработчики профессиональных систем безопасности TRASSIR с опытом работы более 19 лет продемонстрируют кейсы и технологии в сфере видеоаналитики, а также расскажут, как с помощью нейросетевой видеоаналитики можно предупреждать и предотвращать кражи материальных ценностей, сокращать количество травмоопасных инцидентов, снижать расходы на персонал.

Мероприятие бесплатно, для участия необходимо зарегистрироваться.



Другие материалы рубрики

IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса

В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус»

Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем

Человечество впервые в истории потратило на облака больше, чем на «обычное железо»

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор

Государство вложит в российскую радиоэлектронику 350 миллиардов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Техноблог

Робоботинки как способ решения проблемы с передвижением в VR

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра