TrueConf и ГК «Хост» создали сервис для удаленного обследования пациентов в России

TrueConf совместно с российским разработчиком информационных систем «Хост» разработали Medved.Telemed — медицинский онлайн-сервис, который призван оптимизировать работу регистратур и снизить нагрузку на врачей в больницах. Сервис обеспечивает проведение безопасного удаленного осмотра и консультирования пациентов, которым для видеозвонка и чата с врачом достаточно обычного смартфона или браузера.

Одна из главных проблем отечественной системы здравоохранения заключается в нехватке ресурсов для своевременного обслуживания большого числа пациентов. С введением режима самоизоляции ситуация обострилась — появилась необходимость в сервисах, которые позволили бы перевести консультирование пациентов и взаимодействие врачей в онлайн, без риска заражения, как это бывает во время личного контакта.

В качестве решения TrueConf и ГК «Хост» создали сервис Medved.Telemed, который служит для проведения удаленных консультаций в форматах «врач-пациент» и «врач-врач». Ядром телекоммуникационных возможностей сервиса стала программная платформа видеоконференцсвязи TrueConf Server, развернутая на серверном оборудовании компании «Хост». Система TrueConf обеспечивает проведение защищенных видеоконсультаций высокого качества и стабильную связь даже в тех случаях, когда пациент использует слабый интернет-канал.

С помощью инструментов TrueConf SDK в приложение сервиса Medved.Telemed внедрили технологии мобильной ВКС. Это позволяет пациентам использовать собственные смартфоны с ОС Android или iOS в качестве полноценных устройств для видеоконсультаций. Встроенный планировщик обеспечивает удобный выбор подходящей даты и времени консультации с возможностью предварительного обсуждения деталей в чате с врачом. Кроме того, пациенты могут подключаться к сервису с помощью обычного браузера на своем ноутбуке или ПК.

Технологии TrueConf также позволили добавить в интерфейс для врачей возможность обсудить диагноз или прошедшую консультацию с другими медицинскими кспертами.

На сегодняшний день к сервису подключено более 5 тысяч врачей по 44 медицинским специализациям, а количество пациентов превысило 250 тысяч. Сервис Medved.Telemed используется в 14 регионах страны, в том числе в государственных и частных медицинских учреждениях.

«В нынешних обстоятельствах многие отрасли, а особенно медицина, ощущают на себе влияние пандемии особенно остро, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Мы рады, что наше совместное с «Хост» решение обеспечивает многим пациентам возможность быстро получать квалифицированные медицинские консультации без необходимости личного посещения клиник».

«Данный сервис существенно облегчит работу врачей и Роспотребнадзора, поскольку все данные о пациентах зафиксированы и хранятся в системе. Это сократит время на обработку и внесение данных, позволит ежедневно дистанционно отслеживать самочувствие людей в самоизоляции и проводить консультации онлайн. В дальнейшем сервисом смогут воспользоваться люди, состоящие на диспансерном учете», — отметил Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.