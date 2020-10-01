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«Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

ГК «Корус Консалтинг» реализует проект интеграции модуля электронного документооборота в Microsoft Dynamics AX 2012 R2 с ЭДО и EDI для «Интернэшнл Ресторант Брэндс» – франчайзингового партнера Yum! Brands (KFC). Обновленный инструмент позволит оптимизировать процесс обмена данными с ключевыми контрагентами, ускорит юридически значимый документооборот с применением электронной подписи и повысит эффективность бизнес-процессов.

«Интернэшнл Ресторант Брэндс» требовалось автоматизировать выполнение операций в рамках юридически значимого документооборота с четырьмя ключевыми поставщиками ресторанов. Для стабильного и корректного обмена данными в режиме 24/7 было решено доработать функциональность подсистемы ЭДО в Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

В качестве ИТ-партнера проекта была выбрана ГК «Корус Консалтинг». Специалисты компании настроят электронный документооборот через обмен EDI-сообщениями, а также доработают текущую функциональность обмена данными и настроят работу с электронной подписью и системой провайдера ЭДО. Важно, что в рамках проекта будет автоматизирован обмен сообщениями о возвратах в EDI, анализ цен поставщиков и обмен документами PRICAT, что позволит «Интернэшнл Ресторант Брэндс» оптимизировать время обмена информацией с поставщиками и снизить количество ошибок, возникающих в рутинных процессах.

Решение увеличит производительность ЭДО, снизит трудозатраты сотрудников на выполнение рутинных операций и влияние человеческого фактора на юридически значимый документооборот. Ожидается, что эффективный, удобный и своевременный доступ к функциям появится в компании уже в январе.

«В российской практике электронный документооборот становится все более востребованным. Плюсы очевидны: экономия как времени, так и средств. При этом интеграция с ERP-системой дает еще больше преимуществ: стабильную работу, быстрый доступ к информации, синхронизацию данных. Проект для “Интернэшнл Ресторант Брэндс” охватывает не только различные способы электронного обмена, но и обмен сообщениями о возвратах – достаточно сложную функциональность, которая редко встречается на рынке. Все это поможет компании сделать документооборот максимально эффективным», – сказала Светлана Борисова, руководитель отдела поддержки Microsoft ERP ГК «Корус Консалтинг».

«Глобальная цель модернизации нашей системы – сократить рутинные операции, снизить риск ошибок, связанных с человеческим фактором, и упростить документооборот с поставщиками ресторанного уровня. ГК “Корус Консалтинг” зарекомендовала себя как эксперт в области автоматизации бизнеса. Мы ожидаем, что интеграция ЭДО и EDI с ERP-системой Microsoft Dynamics AX 2012 R2 качественно улучшит работу как ресторанов сети в процессах размещения заказа и проведения приемки, так и сотрудников офиса в процессах отражения юридически значимых документов по товароучетной системе и во взаимоотношениях с поставщиками в целом», – отметил Александр Карасев, директор по информационным технологиям «Интернэшнл Ресторант Брэндс».

«Интернэшнл Ресторант Брэндс» – франчайзинговый партнер компании Yum! Brands (KFC). На сегодня «Интернэшнл Ресторант Брэндс» управляет более 260 ресторанами в разных регионах России. Проект интеграции Microsoft Dynamics AX и системы электронного документооборота инициирован финансовым департаментом компании и курируется финансовым директором Еленой Степиной и главным бухгалтером Ириной Кобозевой, что позволяет достигнуть максимально продуктивного взаимодействия между всеми задействованными подразделениями.

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