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Schneider Electric запускает производство моноблоков RM6 в России

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Schneider Electric объявляет о запуске производства компактного распределительного устройства RM6 на заводе ООО «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области. Свободная комбинация функций для 2-х и 3-х функциональных моноблоков RM6 позволяет реализовать самые разнообразные потребности заказчиков, а также гарантирует более экономичную и эффективную эксплуатацию на протяжении всего срока службы.

Распределительное устройство RM6 – это инновационное решение компании Schneider Electric, которое упрощает устранение возникающих проблем распределения электроэнергии. За счет заблаговременного обнаружения сбоев и автоматического изменения конфигурации сети после сбоя оно позволяет сократить время простоя оборудования, обеспечивая высокое качество электроснабжения и устойчивость сети. Устройство позволяет управлять распределением нагрузки и ограничивать пиковые нагрузки, а также снизить технические и нетехнические потери электроэнергии благодаря передовым средствам анализа данных.

Дополнительные преимущества компактного распределительного устройства RM6. Круглосуточный мониторинг с подключением устройств для выявления зон перегрева и принятия профилактических мер. Простое в использовании приложение Easergy Thermal Connect для чтения данных о температуре с датчиков. Централизация данных датчиков из всего распределительного щита или приложения при помощи специальной NFC-метки. Быстрый и легкий доступ к данным и документам по оборудованию в любой момент.

Бесперебойность электропитания, постоянство обслуживания и экологическая чистота делают изделие RM6 оптимальным выбором для повышенной надежности. Для моноблоков RM6, производимых в России на заводе ШЭЗЭМ, доступна любая комбинация функций.



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