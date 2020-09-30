«Микрон» и «Булат» выпустят первый российский интеллектуальный счетчик электроэнергии

«Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, и «Булат», быстрорастущий российский дизайн-центр оборудования для цифровой экономики, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании объединяют усилия для развития отечественного производства устройств интернета вещей, в частности, приборов учета электроэнергии, тепла и природного газа.

«Имеющиеся мощности "Микрона" позволяют производить ряд компонентов для устройств интернета вещей. В сотрудничестве с "Булатом" мы планируем развивать линейку интеллектуальных приборов учета для применения в промышленных системах IoT», – отметила генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова.

«Повышение уровня локализации компонентной базы наших изделий, максимальное использование новейших отечественных разработок являются магистральным направлением развития нашей компании. Расширение промышленной кооперации с ведущими российскими компаниями – наш главный приоритет на этом пути», – сказал директор департамента перспективных проектов компании «Булат» Сергей Сергеев.

В периметр соглашения входит реализация технической политики по унификации изделий, создание дорожной карты по разработке и внедрению в производство новых отечественных изделий; предоставление информации о производимых и разрабатываемых изделиях (в том числе модели элементов для использования в САПР); привлечение организаций фундаментальной и прикладной науки в области физики материалов и полупроводников, предприятий радиоэлектронной промышленности по вопросам учета требований «Булата» при планировании исследований, разработки и производства новых изделий.

По условиям соглашения компании совместно определяют перечень электронной компонентной базы «Микрона» для применения в существующей линейке оборудования «Булат», в том числе интеллектуальных счетчиков «Булат-32» с целью импортозамещения.

Первый прототип интеллектуального счетчика электрической энергии «Булат-24» на отечественном микроконтроллере представлен в демо-зоне «Элемента» на VI международном форуме «Микроэлектроника 2020», который проходит с 28 сентября по 3 октября 2020 г.

Отечественная компонентная база – основа технологической независимости и информационной безопасности страны в условиях цифровой трансформации экономики и общества. Развитие устройств и систем на основе отечественной ЭКБ является одним из ключевых направлений стратегии развития РЭП.