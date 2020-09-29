G-Core Labs запустила новую точку присутствия сети доставки контента в столице Аргентины

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, объявил об открытии новой точки присутствия своей сетевой инфраструктуры в Буэнос-Айросе, столице Аргентины. Локация предлагает заказчикам услуги по быстрой доставке контента со средним временем отклика в 30 мс (по данным независимой аналитической системы Citrix).

Ранее в этом году компания уже обозначила свои планы по развитию сетевой инфраструктуры на латиноамериканском континенте: до конца года G-Core Labs откроет здесь пять новых точек присутствия CDN. Таким образом, компания сможет претендовать на постоянное лидерство по скорости доставки даже самых тяжелых типов контента в данном регионе.

«Локация в Аргентине – важный элемент латиноамериканского сегмента инфраструктуры G-Core Labs. Страна входит в тройку ведущих экономик региона и показывает последовательный темп роста проникновения интернета: если сегодня мировой сетью пользуются около 70% населения Аргентины, то к 2025 г., ожидается, регулярно работать, покупать, смотреть и играть с помощью интернета будут уже 75% жителей этой страны. Также мы отмечаем интерес к региону со стороны наших глобальных клиентов из электронной торговли, игровой и медиа-индустрий», – отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.

CDN G-Core Labs поддерживает все необходимые протоколы, включая HTTP/2, SSL и IPv6, а также обеспечивает возможности гибких настроек системы, в том числе предоставляется доступ через API, предусмотрены опции предзагрузки тяжелого контента, полной или выборочной очистки кеша, настройки и управления временем хранения кеша, его отдачей, наследованием параметров кеширования, игнорирования параметров запроса и cookies и т.д.

Глобальная архитектура сети доставки контента G-Core Labs, расположенная на пяти континентах, создана экспертами по высоконагруженным системам. Сегодня она включает более 100 точек присутствия, расположенных более чем в 65 городах по всему миру, свыше 5 тыс. партнеров по пирингу, а суммарная емкость сети превышает 10 Тбит/с.