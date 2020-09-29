Commvault подписала дистрибуторское соглашение с ERC

Commvault заключила дистрибуторское соглашение с украинским IT дистрибьютором ERC (Enhanced Resource Company).

Commvault давно искала пути расширения партнерской сети и в результате тщательного анализа рынка и знакомства со всеми игроками было принято стратегическое решение подписать соглашение с ERC, как с ведущим игроком IT рынка в Украине, Грузии и в странах СНГ. Партнеры ERC получат доступ ко всем решениям обновленного портфолио Commvault, а также к партнерской программе Partner Advantage Program.

Международный холдинг ERC с офисами в 7 странах, представленный в Украине ведущим Value Added Distributor компанией ERC, развивает бизнес также в других странах, обладая солидным портфелем контрактов на дистрибуцию продукции лидеров мирового рынка ИТ и электроники потребительского и корпоративного сегментов. В портфеле ERC — более активных 300 контрактов, а партнерская сеть насчитывает свыше 3 500 дилеров и заказчиков. Портфель решений Commvault для ERC — это расширение линейки программного обеспечения класса Enterprise.

«Развитие партнерской сети для Commvault всегда является приоритетной задачей. Партнерство с ERC позволит нам повысить фокус на рынок Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран, где Commvault рассчитывает еще больше наращивать свое присутствие. Мы надеемся, что данное партнерство расширит возможности нашего канала, сделает доступным весь спектр услуг портфеля Commvault и ERC для заказчиков, которым необходимо решать задачи по защите и хранению данных в своих организациях. Совместно мы рассчитываем охватить все сегменты рынка, от малого бизнеса до enterprise, благодаря продуктам Complete, обновленному Activate, Hedvig, а также недавно представленному Disaster Recovery», - сказал Иван Засохлин, глава представительства Commvault в России и СНГ.

«Компания ERC с гордостью представляет в Украине, Грузии и странах СНГ решения мирового производителя Commvault для управления информацией и защитой корпоративных данных, что позволяет компаниям преобразовать свои данные в стратегический актив. Взаимные бизнес-интересы Commvault и ERC выражены в эффективной стратегии по развитию рынков Украины и стран СНГ, популяризации решений и формировании партнерского канала с высокой экспертизой. Комплиментарность решений Commvault с решениями других производителей в портфеле ERC обеспечат синергетический эффект. Все это, по нашим прогнозам, даст толчок к быстрому проникновению на указанные рынки для эффективного удовлетворения потребностей наших заказчиков», - отметила Татьяна Корженко, директор дивизиона корпоративных решений, ERC.