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В облаке MakeCloud появились новые возможности для управления ресурсами и финансами

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«СБКлауд» объявила о том, что сервис публичного облака MakeCloud, ориентированный на средний и малый бизнес, расширил спектр функций для управления ресурсами и затратами. В числе важнейших нововведений – возможность создания нескольких виртуальных ЦОДов, усовершенствованные инструменты контроля и аналитики, а также новая пользовательская роль – администратор проекта.

Сервис публичного облака MakeCloud используют уже более 112 тысяч пользователей, и многие нововведения основаны на обратной связи от них. Например, теперь в рамках одного проекта можно создавать несколько виртуальных дата-центров. Это позволяет точнее разграничивать ресурсы и более гибко управлять проектами на их основе. Кроме того, реализована возможность монтирования нескольких дисков в одну виртуальную машину. На базе гипервизора KVM можно создать ВМ с произвольной конфигурацией. При заказе виртуальной машины вместо выбора из списка готовых конфигураций теперь можно указывать только необходимые параметры CPU, RAM и HDD.

В дополнение к уже знакомой пользователям роли администратора клиента появилась новая: администратор проекта. Это разграничение позволяет заказчикам упростить распределение задач по управлению виртуальными ресурсами в своих командах. Администратор проекта выделяется на конкретный проект и управляет только его ресурсами, тогда как за администратором клиента по-прежнему сохраняется весь доступ к финансовой информации и доступным ресурсам, он также распределяет доступ к проектам среди Администраторов проектов. Такое разделение особенно удобно для компаний, которые ведут на ресурсах MakeCloud сразу несколько проектов или предоставляют доступ к своим ресурсам бизнес-партнерам. Существенно расширены возможности аналитики: создан более наглядный дашборд, переработан отчёт о расходах на инфраструктуру, добавлена детализация и группировки.

Полностью переработан REST API облачной платформы. Это позволит автоматизировать работу с ней и упростит интеграцию внешних информационных систем.



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