Seagate представила ПО с открытым исходным кодом, сообщество разработчиков и конвергентную инфраструктуру

Seagate Technology представила революционное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для объектных хранилищ, эталонную архитектуру на его основе, а также сообщество разработчиков. Их общая задача — справиться с бесконтрольным ростом неструктурированных корпоративных данных. Решения были анонсированы на первом ежегодном мероприятии компании под названием Datasphere.

«Мы живем в эпоху информационной экономики, — сказал генеральный директор Seagate Дейв Мосли (Dave Mosley). — Потенциал корпоративных данных часто остается нераскрытым. Компании же стремятся использовать данные по максимуму. Предложения Seagate разработаны с учетом новых условий создания информации. Экономичные, надежные и безотказные решения, представленные нами сегодня, помогут компаниям более эффективно использовать свои данные».

В число анонсированных решений входят программное обеспечение CORTX с полностью открытым исходным кодом, сообщество разработчиков CORTX и открытая универсальная архитектура, развертываемая в виде конвергентной инфраструктуры Lyve Drive Rack на базе CORTX.

CORTX — это аппаратно-независимое ПО с открытым исходным кодом для объектной системы хранения, дающее разработчикам и партнерам доступ к архитектурам хранения данных, оптимизированным для больших емкостей. К сценариям использования CORTX относятся искусственный интеллект, машинное обучение, гибридное облако, периферийные среды, высокопроизводительные вычисления и многое другое. Чтобы устранить зависимость клиентов от поставщика, CORTX разрабатывается на базе открытого исходного кода специальным сообществом. Некоторые клиенты начали тестировать программное обеспечение и участвовать в работе сообщества CORTX до официального запуска.

Научные сообщества, которым необходимо хранить большие объемы данных, с воодушевлением отнеслись к появлению CORTX.

Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии Франции (CEA) стал одним из первых пользователей системы CORTX и уже несколько лет тестирует ее предварительную версию. По словам Жака-Шарля Лафукриера (Jacques-Charles Lafoucriere), руководителя программы в CEA, «в распоряжении агентства теперь имеется очень эффективная и универсальная объектная система хранения, позволяющая легко реализовать хранение огромных объемов данных». «CORTX отлично работает с различными инструментами хранения и множеством интерфейсов. С помощью CORTX мы смогли эффективно реализовать параллельный интерфейс файловой системы (pNFS) и инструменты для иерархического управления системой хранения. Архитектура CORTX также совместима с инструментами искусственного интеллекта и глубокого обучения, такими как TensorFlow».

Еще один ранний пользователь, Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA), лидер в исследованиях и разработке в области управляемого термоядерного синтеза, называет CORTX очень нужным и долгожданным решением. «Сама концепция CORTX совершенно новаторская, — сказала Дебасмита Самаддер (Debasmita Samadder), специалист UKAEA по алгоритмам эксафлопсных вычислений. — Нам было очень интересно испытать свое приложение в сочетании с этой уникальной объектной системой хранения данных и проанализировать его производительность».

«Как главу подразделения высокопроизводительных вычислений Лос-Аламосской национальной лаборатории меня интересуют любые возможности снизить сложность наших распределенных платформ данных и затраты на них, — сказал Гэри Грайдер (Gary Grider). — Я с воодушевлением отношусь к успехам Seagate в работе над решением CORTX и верю, что оно поможет снизить затраты на хранение данных, объем которых измеряется эксабайтами. Мы будем внимательно следить за развитием системы CORTX и участвовать в работе сообщества ее разработчиков. У нас с Seagate одна цель — обеспечить экономичное хранение данных с высокой степенью масштабируемости и надежности».

В число ранних пользователей решения CORTX также входят Toyota Motor Corporation, Fujitsu Limited и другие крупные предприятия.

Сообщество CORTX — это объединение исследователей и разработчиков решений с открытым исходным кодом, которые совместно работают над объектной системой хранения для постоянно растущих массивов данных.

Система CORTX теперь доступна для загрузки и совместной работы в GitHub. «Seagate предоставляет сообществу открытую платформу со всеми необходимыми наборами функций и планами развития, —сказал Джефф Макаффер (Jeff McAffer), старший директор по продукту в GitHub. — Именно в таких условиях создаются инновации».

CORTX и сообщество CORTX — это новый вклад Seagate в развитие объектных систем хранения, однако компания уже давно играет ключевую роль в их разработке. В конце 1990-х годов Seagate стала одним из первых участников отраслевого консорциума, который выработал самую первую спецификацию объектной системы хранения: стандарт SNIA OSD. Приверженность Seagate к инновациям и совместной работе над технологиями объектных систем хранения находит свое продолжение в CORTX и различных улучшениях архитектуры.

«ПО с открытым исходным кодом для высокопроизводительных систем хранения крайне важно. Оно быстрее модернизируется и поэтому помогает добиться большей эффективности облачных систем, высокопроизводительных вычислений, ИИ и коммуникационных сетей, — сказал Брайан Йоргенсен (Bryan Jorgensen), вице-президент подразделения Data Platforms Group корпорации Intel. — Intel планирует сотрудничать с сообществом CORTX в области оптимизации этого интересного проекта с открытым исходным кодом. Мы предлагаем возможности своих платформ: энергонезависимую память Intel Optane, ускорители Intel QuickAssist, файловую систему DAOS. Мы также будем работать с Seagate над интеграцией этих технологических инноваций в архитектуру Lyve Drive Rack для хранения больших объемов данных».

Шайлеш Манжрекар (Shailesh Manjrekar), руководитель направления ИИ и стратегических альянсов в WekaIO, сказал: «Будучи поставщиком самой быстрой в мире файловой системы, мы с радостью сотрудничаем с Seagate с целью удовлетворения потребносейи наших клиентов в высокопроизводительном и экономичном хранилище эксабайтного масштаба для таких сценариев использования, как искусственный интеллект, машинное обучение, медико-биологические исследования и финансовые услуги. Мы высоко ценим опыт Seagate в области систем хранения данных и с удовольствием примем участие в работе сообщества CORTX над созданием комплексных решений с открытым исходным кодом, использующих нашу новаторскую платформу искусственного интеллекта Weka. WekaFS будет отвечать за высочайшую производительность, а CORTX — обеспечивать необходимую емкость и надежность».

Lyve Drive Rack — это открытая универсальная конвергентная инфраструктура хранения, предоставляющая пользователям готовую архитектуру для развертывания CORTX и построения собственного частного облачного хранилища большой емкости. Это решение делает гипермасштабируемые архитектуры хранения данных доступными. Оно обеспечивает быстрое и экономичное развертывание объектной системы хранения, позволяя извлекать ценную информацию за счет возможности маркировки огромных объемов данных. Емкость одного корпуса начинается с 1,34 ПБ.

На мероприятии Datasphere прошла демонстрация Lyve Drive Rack. На примере системы, оснащенной инновационными жесткими дисками Seagate емкостью 20 ТБ с технологией HAMR, было наглядно продемонстрировано, как CORTX и Lyve Drive Rack позволяют быстро внедрять накопители большой емкости для гипермасштабируемых сценариев. Начало поставки Lyve Drive Rack и накопителей емкостью 20 ТБ с технологией HAMR запланировано на декабрь.

Один из ранних пользователей решений CORTX и Lyve Drive Rack компания DC BLOX предоставляет отказоустойчивую инфраструктуру совместного размещения, сетевого взаимодействия и хранения данных с подключением к периферии. «DC BLOX высоко ценит успехи Seagate в решении проблемы хранения больших объемов данных и управлении ими с помощью объектной системы хранения CORTX», — заявил Пейтон Макнулли (Peyton McNully), главный архитектор облачных вычислений в компании DC BLOX.

С целью сокращения затрат на хранение в гипермасштабируемых инфраструктурах систем хранения данных для общедоступных облаков применяются устройства большой емкости. Анонсированные сегодня продукты предоставляют крупным предприятиям те же возможности и экономические преимущества в рамках открытой архитектуры — программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления данными сочетается с эталонной архитектурой, не привязанной к конкретному поставщику.