ИИ-технологии «Биорг» помогут «Филанко» автоматизировать обработку финансовой документации

«Биорг» сообщила о старте проекта по автоматизированной обработке первичных бухгалтерских документов для группы компаний «Филанко» – оператора связи полного цикла. Обработка документов будет осуществляться с помощью Beorg Smart Vision – интеллектуальной платформы, которая позволяет оперативно и сверхточно оцифровывать любые данные, включая рукописный текст, нечеткие печати и другие объекты.

«Филанко» работает на рынке телекоммуникационных услуг с 1999 года и предоставляет широкий спектр сервисов — от регистрации доменных имен и виртуального хостинга до услуг дата-центров, доступа в интернет и организации кабельных сетей. Компания ориентирована на предоставление комплекса высокотехнологичных услуг, позволяющих пользователям наиболее эффективно управлять ресурсами и сокращать издержки. Начало сотрудничества с «Биорг» и применение в операционной деятельности технологий на базе ИИ – логичный шаг в реализации данной стратегии, так как бизнес «Филанко» развивается стремительными темпами и предполагает обработку большего потока бухгалтерской и финансовой документации. Чтобы оптимизировать данный процесс при гарантированной скорости и производительности было принято решение перейти на сервис по оцифровке с помощью решения Beorg Smart Vision.

Beorg Smart Vision – интегрированная онлайн-платформа, которая позволяет обрабатывать различные объекты и данные с особой точностью, благодаря методу двойной обработки (нейронные сети плюс краудсорсинговый сервис). Оцифровка первичной бухгалтерской документации для «Филанко» будет осуществляться по следующему алгоритму: в начале сканы комплекта документов (счет, акт/товарная накладная, счет-фактура) распознаются и проверяются на комплектность, а далее формируется электронный реестр с разнесенными данными для самостоятельной загрузки клиентом в систему. Корректность данных верифицируется операторами краудсорсингового сервиса «Биорг».

Функционал Beorg Smart Vision позволил гибко и быстро, без дополнительных затрат, связанных с закупкой ПО или оборудования, встроиться в текущие бизнес-процессы заказчика. Оплата за результат и возможность сосредоточиться на профильных задачах – ключевые преимущества проекта с применением технологий ИИ. Все данные на стороне платформы обрабатываются «под ключ», что обеспечивает гарантированно высокое качество и позволяет значительно минимизировать временные затраты, связанные с проверкой корректности данных и сверкой документов.

«Мы постоянно совершенствуем и унифицируем работу с бумажными носителями, так как от этого зависит не только скорость и качество взаимодействия с нашими клиентами и поставщиками, но и, в конечном итоге, cебестоимость предоставляемых услуг. Все это возможно благодаря подходу и инновационным технологиям «Биорг», которые помогают перейти на более современный уровень обработки документации и автоматизировать существенную часть рутинных процессов», – отметил CEO «Филанко» Дмитрий Шаров.

«Мы верим, что наше сотрудничество принесет ощутимую пользу команде «Филанко» и послужит хорошим примером перехода к современным методам обработки данных для других телеком-операторов. Наша платформа универсальна и подходит для решения различных задач: от перевода в электронный вид «первички» и рукописного текста до кадровой документации. Проекты подобного рода позволяют сократить суммарные расходы на обработку данных почти на 50 процентов и показательны уже спустя несколько месяцев после внедрения», – сказщал президент «Биорг» Георгий Зуев.