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«Норбит» внедрил постпродажный сервис сопровождения клиентов в Группе «Эталон»

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») продолжает развитие CRM-системы Creatio в Группе «Эталон» - корпорации в сфере девелопмента и строительства в России. На очередном этапе завершено внедрение распределительного центра для постпродажного сопровождения клиентов. Благодаря новой функциональности среднее время обработки одного обращения клиента сократилось на 25%.

Основной целью проекта стало создание и внедрение единой платформы для работы с обращениями клиентов после покупки и оценки качества обслуживания. Сервис позволяет фиксировать заявки в CRM-системе из различных коммуникационных каналов: социальных сетей, мессенджеров, телефонии, e-mail и «живых» визитов. Классификация и маршрутизация зарегистрированных обращений на ответственных сотрудников осуществляется в зависимости от тематики обращения. Менеджеру больше не приходится переключаться между программами, благодаря появлению Единого окна.

В ходе проекта реализована функциональность автоматического получения карточки с данными клиента при входящем звонке, что сократило время регистрации обращения в системе в пять раз. Интеграция с телефонией помогла использовать инструмент для отслеживания пропущенных звонков и осуществления обратной связи. Это помогло обрабатывать 100% обращений даже с учетом пиковой нагрузки по звонкам и сократить количество повторных обращений. Для контроля качества общения с заказчиками в телефонии настроены запись и прослушивание разговоров.

Для проекта Группы «Эталон» был разработан универсальный коннектор для интеграции с социальными сетями и мессенджерами. Коннектор позволяет диверсифицировать каналы получения лидов. Например, клиент может написать в онлайн-чат на сайте, в Telegram, Facebook, VK или Viber. Менеджер в CRM получает уведомление о новом сообщении с автоматическим определением клиента. В Едином окне видна вся история коммуникаций с клиентом, можно отправить ответ в мессенджер через CRM. В ближайших планах реализовать такую поддержку в WhatsApp и Instagram.

Гибкие настройки CRM-системы позволяют формировать оперативную отчетность с выгрузкой в Excel для руководства компании.

Для получения оценки со стороны клиента внедрена функциональность автоматической SMS-рассылки для определения индекса удовлетворенности клиентов CSI.

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