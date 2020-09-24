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МТС и Междуреченский водоканал приступили к «умному» учету воды

Интеграция Внедрения Инфраструктура

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и Междуреченский водоканал установили в подвалах жилых домов города промышленные модемы, предназначенные для сбора данных с приборов учета и позволяющие контролировать потребление воды. Работа ведется в рамках реализации федеральной программы по цифровизации городского хозяйства и внедрению передовых инженерных решений «Умный город».

Благодаря сотрудничеству МТС и Междуреченского водоканала в многоквартирных домах города внедрена система дистанционного сбора данных со счетчиков воды. На них установлены современные промышленные модемы, позволяющие снимать и передавать показания в автоматическом режиме, исключая человеческий фактор и делая этот процесс полностью прозрачным и безошибочным.

По сети МТС данные с модемов попадают на платформу «Телеучет данных», что позволяет вести дистанционный контроль за работой технологически сложного оборудования, управлять им в режиме реального времени и информировать сотрудников об отклонениях в параметрах водосчетчика: давление, температура, расход, количество. Также на основании собранных данных специалисты водоканала могут проводить анализ и контролировать объем потребляемых ресурсов, что дает возможность снизить издержки.

«Внедрение систем беспроводного удаленного учета потребления воды, по которой мы работаем с МТС, делает прозрачными и расчеты потребителей коммунальных услуг, и расчеты управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями, так как каждая из сторон видит реальные объемы потребления воды. В домах, где установлены такие умные системы, потери стремятся к нулю, а при возникновении нештатных ситуаций есть возможность оперативно на них реагировать», — отметил директор МУП «Междуреченский водоканал» Вадим Шамонин.

«Управляющие компании и сбытовые организации, как правило, сталкиваются в своей работе с рядом сложностей, которые могут быть решены благодаря современным технологиям. В частности, одна из проблем — нерегулярная передача показаний счетчиков жильцами, манипуляции со счетчиками, занижение показаний и перерасход нормативов. Зачастую все это приводит к превышению данных расхода воды по общедомовому прибору учета по отношению к сумме показаний индивидуальных приборов учета в среднем до 30%. Избежать подобных ошибок можно с помощью современных промышленных решений, которые предлагает МТС, и уже успешно внедряет на предприятиях региона», — сказал директор МТС в Кемеровской области Сергей Зданович.

Решение внедрено в рамках соглашения, подписанного МТС и администрацией Междуреченского городского округа в августе 2019 г. Тогда стороны начали сотрудничать в реализации проектов по развитию технологий «Умного города». Они призваны повысить безопасность городской среды, эффективность использования ресурсов инфраструктуры города, его туристическую привлекательность за счет внедрения инновационных сервисов МТС.

Подобная работа развернута в Междуреченске неслучайно. Весной прошлого города город вошел в число участников проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства и внедрению передовых инженерных решений «Умный город». В результате в городе будет реализован комплекс цифровых решений с целью повышения качества жизни междуреченцев.

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