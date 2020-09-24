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Х5 перевела закупку запчастей в электронный вид

Интеграция Внедрения Ритейл Логистика
, Текст: Эльяс Касми

X5 Logistics, логистическая компания X5 Retail Group, управляющая грузоперевозками собственным и привлеченным автопарком для торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», завершила второй этап автоматизации закупок и документооборота. Он включает в себя перевод в электронный вид закупку запчастей для автотранспорта, а также услуг по техническому обслуживанию и ремонту машин.

Автоматизация уже затронула закупку всех наименований запасных частей и услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспорта – 95% поставщиков в этих областях переведены на электронный документооборот (ЭДО). Теперь весь процесс согласования этих услуг проходит через ЭДО: от подачи запроса на ремонт транспортного средства на станции техобслуживания (подтверждение даты и времени принятия автомобиля), согласования предварительного заказа на ремонт, финального согласования работ и запчастей и подписания УПД до автоматического создания заявки на оплату в соответствии с условиями договора. Реализация проекта позволила снизить трудозатраты за счет внедрения автоматических бухгалтерских проводок, сократила затраты на закупку запчастей, а также обеспечила большую прозрачность закупок и скорость этого процесса, позволяя учитывать все затраты в месяце их возникновения без дополнительного ручного учета.

Компания создала базовую платформу для оптимизации документооборота, которая позволит продолжить внедрение ЭДО с различными типами поставщиков. Таким образом, Х5 ускоряет закупочные процессы и повышает удобство работы для всех заинтересованных сторон.

В рамках проекта Х5 доработала внутренние учетные системы, а также платформы EDI-провайдеров. В частности, теперь все коммерческие предложения попадают напрямую в учетную систему компании, что позволяет получить полностью прозрачную историю закупок и исключить человеческий фактор. Кроме того, был разработан и интегрирован алгоритм, который при принятии решения о закупке учитывает не только стоимость запчастей и услуг, но и скорость их поставки, что снижает простой транспорта.

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