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GMCS разработала робота для «СОК Сервисный Центр РУС» на базе RPA-платформы UiPath

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

GMCS разработала робота на базе RPA-платформы UiPath для «СОК Сервисный Центр РУС», российского подразделения финской сервисной компании. «СОК Сервисный Центр РУС» оказывает сервисные услуги (бухгалтерское сопровождение и прочие услуги) магазинам финской розничной сети PRISMA и отелям Sokos Hotels в России.

Робот-ассистент (UiPath attended робот) освободил сотрудников сервисной компании от выполнения рутинных операций, связанных с документооборотом. Робот обращается к ERP-системе компании, находит, распечатывает и рассылает клиентам по e-mail бухгалтерские документы (счет, счет-фактура, накладные), в соответствии с требуемыми параметрами и условиями формирования печатных форм. Скорость выполнения операций благодаря использованию робота-ассистента выросла, а количество ошибок уменьшилось.

«СОК Сервисный Центр РУС» планирует создать центр компетенций по RPA для дальнейшего развития практики роботизации в компании.

«Разработанная нами технология способна взять на себя большинство повторяющихся бизнес-процессов, связанных с документооборотом, освобождая сотрудникам до двух часов в день для более интересных и творческих задач. Помимо этого, в рутинных операциях теперь исключаются ошибки, обусловленные человеческим фактором», – сказала Светлана Анисимова, генеральный директор UiPath в России и СНГ.



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