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S7 Airlines подключила к своей блокчейн-платформе онлайн-систему по продаже билетов Nemo.Travel

Интеграция Инфраструктура

S7 Airlines подключила к своей блокчейн-платформе онлайн-систему по продаже билетов Nemo.Travel. Платежное решение на основе блокчейн, разработанное специалистами S7 TechLab, обеспечивает безопасные и оперативные взаиморасчеты между агентом и авиакомпанией – деньги за оформленный билет списываются с банковского счета агента в режиме реального времени.

«Для работы с онлайн-агентами мы используем продукт, разработанный на основе стандарта IATA NDC – S7 Agent API, который обеспечивает агентам прямой доступ ко всем услугам S7 Airlines. В прошлом году мы подключили к блокчейн-платформе первого онлайн-агента, работающего по международному стандарту NDC. Уверен, что теперь агентам, которые подключены к S7 Agent API с помощью Websky Tech, станет проще переходить на взаиморасчеты с использованием технологии блокчейн», – сказал Игорь Веретенников, заместитель генерального директора по продажам S7 Group.

«Подключение к блокчейн-платформе S7 Airlines позволит клиентам, использующим Nemo.Travel, работать более эффективно в кризисное время. Ни для кого не секрет, что во время кризиса отрасли в связи с COVID-19 агентам приходится особенно тяжело. Автоматизация взаиморасчетов при онлайн-продажах – один из способов по оптимизации работы, и очень здорово, что коллеги из S7 Airlines готовы предоставлять такую технологию не только для своих собственных терминалов. Мы всегда стремимся максимально поддерживать своих клиентов, давать им современный инструментарий и передовые решения, способствующие развитию агентского бизнеса», – отметил коммерческий директор Websky Tech Дмитрий Новиков.

«Мы уже много лет работаем с S7 Airlines: сначала через партнеров, а в прошлом году начали сотрудничество напрямую. Перелеты рейсами S7 Airlines занимают порядка 30% от общего объема продаж. Возможность расчетов через блокчейн в онлайн-системе Nemo.Travel вывела наше партнерство на новый уровень. Технология позволяет не держать депозит – все деньги работают, что особенно важно для нашего бизнеса в условиях кризиса на туристическом рынке. Таким образом, мы заинтересованы чаще рекомендовать нашим клиентам рейсы S7 Airlines», – отметила Елена Шарова, генеральный директор агентства делового туризма BaltBilet.

Блокчейн-платформа S7 Airlines, разработанная в партнерстве с Альфа-банком, построена на базе протокола Hyperledger Fabric. Это первый проект, в котором создана инфраструктура для проведения платежей в онлайн-режиме, – от бронирования билетов до исполнения платежей банка. Внедрение платформы позволило увеличить скорость расчетов и сократить бумажный документооборот, гарантируя безопасность операций. В начале года S7 Airlines перешла на новую версию платформы, теперь время транзакции составляет всего 15 секунд.

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