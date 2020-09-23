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«Росатом» запустил витрину данных налогового мониторинга для предприятий атомной отрасли

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в госсекторе

Госкорпорация «Росатом» запустила витрину данных налогового мониторинга – универсальное ИТ-решение для организации информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) для двух крупных предприятий атомной отрасли: «Атомэнергопром» и «Концерн Росэнергоатом». Проект, стартовавший в августе 2019 г., полностью реализован силами ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом», компанией «Гринатом», без привлечения внешних подрядчиков в рекордные сроки.

Налоговый мониторинг – новая форма налогового контроля, основанная на открытом информационном взаимодействии между налоговым органом и налогоплательщиком в режиме реального времени.

«Повышение качества налогового контроля и упрощение взаимодействия между налоговыми органами и организациями на основе высокотехнологичных решений, заложено в утвержденной Правительством РФ концепции развития системы налогового мониторинга в России», – сказала начальник управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.

Использование витрины данных способствует повышению прозрачности бизнеса, улучшает инвестиционную привлекательность компаний-налогоплательщиков, а также позволяет сократить трудозатраты на ведение налоговых споров, бумажный документооборот с Федеральной налоговой службой и сопровождение налоговых проверок. Система помогает избежать штрафных санкций и сократить потенциальные периоды начисления пени на 65% за счет ускорения почти в три раза закрытия периодов налоговой проверкой: с 5 лет 1 месяца до 1 года 9 месяцев.

Сервис разработан таким образом, чтобы в дальнейшем любое предприятие отрасли, ведущее учет в ERP-системах, при принятии решения о переходе на режим налогового мониторинга, могло быть подключено к витрине.

«Витрина данных налогового мониторинга – хорошее подспорье в работе бухгалтерии. Она ускоряет процесс закрытия периода, проверяемого в рамках налогового мониторинга, и помогает оперативно решать вопросы налогообложения, снижая и предупреждая возможные налоговые риски. Более того, переход на цифровое взаимодействие с ФНС улучшает имидж корпорации как добросовестного налогоплательщика», – отметила Виктория Андриенко, главный бухгалтер госкорпорации «Росатом».

«Создание цифровых инструментов, позволяющих повысить эффективность взаимодействия с государственными органами – один из приоритетов "Росатома", и мы будем наращивать наши компетенции в этой сфере. Хочу подчеркнуть, что проект создания витрины данных для налогового мониторинга удалось реализовать на 100% силами наших проектных команд», – сказал Евгений Абакумов, директор департамента информационных технологий госкорпорации «Росатом».

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