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«Метр квадратный» и ПИК автоматизировали процесс расчетов по сделкам с недвижимостью

Интеграция Бизнес-приложения

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы «ВТБ») интегрировала ИТ-платформу ГК «ПИК» с сервисом безопасных расчетов по сделкам с недвижимостью.

Интеграция прошла посредством унифицированного API, который предоставляется партнерам экосистемы, что в дальнейшем позволит им моментально проводить все необходимые операции. Сделка проводится быстрее для застройщика благодаря автоматизации взаимодействия от момента ее создания и моментального обмена данных до перечисления денежных средств застройщику или на эскроу-счет физического лица.

«Мы создаем партнерскую платформу в сфере недвижимости, которая обеспечит клиентам полностью цифровой путь для решения всех вопросов, связанных с приобретением и владением недвижимостью. Нашей целью является активное расширение сети компаний-участников. ПИК стал первым партнером, с ИТ-платформой которого мы провели CRM-интеграцию. Рассчитываем, что открытое API позволит нам ускорить подключение к системе и других застройщиков, а также повысить качество предлагаемых услуг», — сказал Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

Сервис безопасных расчетов – бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву для сделок с ДДУ. После подписания договора покупатель квартиры переводит средства в сервис безопасных расчетов онлайн без посещения офиса банка или застройщика. Перевод возможен как через онлайн-сервис любого банка, так и платежом с банковской карты. Застройщик получает деньги на расчетный счет после регистрации ДДУ, в случае проектного финансирования — на счет эскроу покупателя недвижимости. Услуга позволяет проводить сделки с недвижимостью, в том числе с использованием ипотечных средств.

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