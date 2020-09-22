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ТМК совершенствует процесс продаж с помощью новых цифровых продуктов SAP

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«Трубная металлургическая компания» (ТМК) начала внедрение новой цифровой системы с целью дальнейшего совершенствования процесса продаж и работы с клиентами. Подобное решение, основанное на программном комплексе компании SAP, внедряется одним из первых в СНГ. Партнером проекта выступила компания Clarity.

Комплекс объединит все каналы коммуникации с потребителем, позволит сделать процесс планирования и контроля продаж максимально прозрачным, функциональным и гибким. Система будет построена с использованием решений для бесшовного взаимодействия с клиентом SAP Cloud for Customer (C4C) и ИТ-продукта для формирования ценовых и коммерческих предложений SAP CPQ (Configure Price Quote Solution).

Новые продукты будут интегрированы в действующие информационные системы ТМК, что позволит быстро обмениваться информацией о клиентах, заказах, планировании производства и отгрузке. Помимо этого, система будет интегрирована с электронной почтой, а также интернет-магазином ТМК.

Проект будет реализован в три этапа. На первом планируется автоматизация процессов продаж и обслуживания для компаний промышленного и отраслевого сектора, а также крупнейших дистрибьюторов. На втором и третьем этапах будут оцифрованы процессы продаж и обслуживания для нефтяных компаний и компаний дальнего зарубежья.

Следующим шагом в развитии данного проекта станет внедрение системы обработки тендерной документации. Благодаря использованию искусственного интеллекта и машинного обучения, данное решение позволит ТМК в разы сократить время, затрачиваемое на обработку и подготовку ответов на тендеры.

«Внедрение новых облачных решений в ТМК — это один из этапов глобальной стратегии перехода компании на новые модели бизнес-процессов, менеджмента и способов планирования производства. Основная цель — создать единое информационное пространство менеджера при взаимодействии с потребителем, а также упростить коммуникацию при проработке заказов и запросов с другими службами компании. Новая система станет для нас надежным инструментом, который объединит разрозненные информационные потоки и позволит менеджерам сбыта работать эффективнее», — отметил Андрей Пархомчук, заместитель генерального директора ТМК по коммерции.

«Данный проект — яркий пример того, как качественная работа с потребителем может стать залогом устойчивости и эффективной адаптации к изменениям. Компания ТМК одной из первых в СНГ внедряет решение SAP CPQ, в очередной раз делая выбор в пользу инноваций. Проект станет примером для компаний всех отраслей. Он покажет, каким высококачественным, удобным и прозрачным может быть процесс взаимодействия с клиентом, а также насколько быстро и правильно можно создавать ценовые и коммерческие предложения», — отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

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