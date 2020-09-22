«Сколково» поддержит внедрение отечественных цифровых решений

Фонд «Сколково» начинает прием заявок на предоставление грантов компаниям, реализующим пилотные проекты по внедрению российских цифровых решений.

В 2020 г. Фонд «Сколково» планирует поддержать до 10 пилотных проектов по следующим направлениям: искусственный интеллект, новые производственные технологии, дополненная и виртуальная реальность, робототехника и сенсорика, технологии распределенных реестров. Сумма каждого гранта может составить до 80 млн руб.

Получить гранты смогут компании, осуществляющие внедрение отечественных решений с целью цифровой трансформации своих технологических и бизнес-процессов.

«Для Фонда “Сколково” важной целью является содействие внедрению решений, созданных стартапами, в том числе путем поддержки спроса на цифровые технологии со стороны индустриальных компаний, осуществляющих первое отраслевое промышленное внедрение таких решений. В числе наиболее актуальных направлений мы видим технологии искусственного интеллекта, новые производственные технологии, а также цифровые решения, направленные на преодоление последствий пандемии. В целом у данной меры поддержки важная роль - это не только очень нужный для стартапов мост от этапа разработки к масштабной коммерциализации, но и способ ускорить формирование и распространение лучших практик цифровой трансформации в приоритетных отраслях», – сказал Кирилл Каем, старший вице-президент Фонда «Сколково».

Грантовая поддержка пилотного внедрения отечественных цифровых решений осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». Фонд «Сколково» выступает в качестве оператора данной меры поддержки на основе соглашения с Минкомсвязи России. Конкурсный отбор будет проводиться на регулярной основе до 2024 г.