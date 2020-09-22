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Подтверждена совместимость СУД «Приоритет» и ОС Astra Linux

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ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, и компания «Диджитал Дизайн», разработчик программных решений для различных сегментов управления бизнес-процессами, сообщили об успешном завершении испытаний совместимости системы документационного управления (СУД) «Приоритет» с ОС семейства Astra Linux. Результаты проверок показали, что совместные решения работают корректно и могут применяться без ограничений, в том числе для использования СКЗИ «Криптопро» и подписания документов электронной цифровой подписью (ЭЦП). Работоспособность программного стека и его пригодность для ИТ-инфраструктур российских организаций, в том числе аттестованных защищенных ИС, официально подтверждена сертификатами Ready for Astra Linux.

«Приоритет» — это отечественная комплексная система документооборота с современными инструментами управления. Благодаря модульной архитектуре, решение адаптируется под широкий спектр задач заказчиков. Многие модули СУД «Приоритет» можно использовать вместе с другими системами документооборота и бизнес-автоматизации. Продукт включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минкомсвязи и подходит для применения в организациях, реализующих стратегию импортозамещения в ИТ. Производитель позиционирует «Приоритет» как оптимальное решение для построения систем электронного документооборота в органах власти, госкорпорациях, крупных коммерческих холдингах и др.

Для испытаний совместимости эксперты использовали СУД «Приоритет» и автоматизированные рабочие места под управлением запущенных с ядрами generic и hardened операционных систем Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6, в том числе с установленным кумулятивным обновлением безопасности «Бюллетень № 20200722SE16», и Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12.29.

На первом АРМ были инсталлированы криптопровайдер «Криптопро CSP», приложение для создания и проверки электронной подписи на веб-страницах «Криптопро ЭЦП Browser plug-in», а также браузеры Chromium и Mozilla Firefox. На второе рабочее место эксперты установили аналогичное прикладное ПО «Криптопро» и Yandex Browser (64-bit).

Комплексное тестирование работоспособности системы «Приоритет» в среде операционных систем Astra Linux включало запуск программного стека, его остановку и проверку с помощью перечисленного выше прикладного ПО корректности работы функций СУД, в частности, подписания документов ЭЦП.

Итоги проведенных испытаний подтвердили, что СУД «Приоритет» под управлением обеих ОС семейства Astra Linux, в том числе с обновлением безопасности «Бюллетень № 20200327SE16», работает в штатном режиме и позволяет пользоваться функцией подписания ЭЦП документов с помощью ПО «Криптопро» в перечисленных выше браузерах.

«Мы существенно расширили линейку отечественных ОС, совместимых с нашим решением, при этом важно, что для Astra Linux мы получили два сертификата соответствия: для обеспечения работы решения в общем контуре и в защищенных аттестованных информационных системах. Это позволит нам расширить возможности проектов внедрения, в том числе в аттестованном контуре. Мы рады нашему оперативному сотрудничеству и надеемся на дальнейшие совместные проекты», — сказал Сергей Дербенков, руководитель направления систем документационного управления компании «Диджитал Дизайн».

«"Диджитал Дизайн" — один из стратегических партнеров ГК Astra Linux, имеющий статус доверенного системного интегратора. Компания накопила обширный опыт реализации масштабных проектов в рамках импортозамещения в ИТ в крупнейших госкорпорациях, в том числе с использованием решений Astra Linux. Сотрудничество с в части тестирования и обеспечения совместимости наших ОС и продуктов "Диджитал Дизайн" для нас очень важно, так как доверенный интегратор работает напрямую с заказчиками, и, объединив ресурсы, мы можем создавать комплексные решения, которые удовлетворяют потребности пользователей. Совместимость ОС Astra Linux с СДУ «Приоритет» позволит развивать наше партнерство в новом направлении», — сказал Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК Astra Linux.

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