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«Норбит» внедрила «Битрикс24» в компании «Электролюкс Рус»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») завершила проект автоматизации сервисного контакт-центра в «Электролюкс Рус» – компании, специализирующейся на продаже бытовой техники. В основу системы легла платформа «Битрикс24». Были оптимизированы процессы обработки потока обращений, поступающих через контакт-центр, работа с электронной почтой и социальными сетями.

CRM-системы помогают управлять ключевыми бизнес-процессами: консультациями клиентов, продажами товаров и услуг, а также проведением маркетинговых кампаний. Также автоматизация обработки обращений потребителей включает скоринг эффективности работы отдела обработки претензий.

Решение собирает данные актуальных и потенциальных клиентов в единой мастер-базе, которую, в том числе, используют для маркетинговых мероприятий. В системе настроены инструменты для работы с претензиями и отслеживания SLA (уровня сервиса) по ним.

CRM на «Битрикс24» выступает ключевым звеном между другими сервисами компании: электронной почтой, телефонией контактного центра «Гравител», социальными сетями (Instagram, Facebook, VK) и системами, отвечающими за сервисный ремонт и проведение маркетинговых мероприятий.

Наталья Грачева, руководитель отдела контакт-центра «Электролюкс Рус», сказала: «Внедрение «Битрикс24» помогло нам быстро регламентировать сервисное обслуживание клиентов, что и было ключевой задачей всего проекта. Автоматизация позволила минимизировать ошибки, а также гарантировать обработку всех заявок в установленное время и на должном уровне».

Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит», сказал: «Возможности системы «Битрикс24» обеспечивают быстрое внедрение и гибкую настройку процессов с меньшими издержками. Реализация проекта позволила пересмотреть и оптимизировать бизнес-процессы заказчика. Уверен, новая CRM поможет создать индивидуальный подход к каждому клиенту «Электролюкс Рус».



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