«Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС

«Консист Бизнес Групп» завершила глобальную оптимизацию бюджетного планирования и консолидации управленческой отчетности в одной из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы – Группе компаний НИС (Нефтяная индустрия Сербии).

Российская консалтинговая группа внедрила корпоративную систему на базе Oracle Hyperion Planning в НИС в 2013 году. С тех пор партнеры совместно осуществляют ее сопровождение и развитие. Проект позволил клиенту сократить время закрытия отчетного периода в системе до 1,5 часов.

Со времени внедрения модель Группы компаний НИС существенно расширилась. Руководством группы было принято решение пригласить команду «Консист Бизнес Групп» для проведения рефакторинга и оптимизации текущей модели с целью повышения скорости процессов бюджетирования и управленческого учета в системе.

Команде «Консист Бизнес Групп» были поставлены цели: сократить время пересчета модели для закрытия отчетного периода до 1,5 часов, уменьшить размер базы данных (удалось сократить в 20 раз) и увеличить доступность системы для пользователей за счет сокращения длительности ночных процедур технического обслуживания.

Оптимизация оказалась возможна после миграции на новую версию Oracle Hyperion Planning в 2018 г. Так как бизнес-логика расчетов не менялась, для осуществления рефакторинга системы требовалось пересмотреть технические решения, используя функционал, появившийся в новой версии.

Активными пользователями системы планирования и отчетности являются 350 специалистов экономических подразделений НИС в Сербии. По итогам проекта у сотрудников заказчика появилось намного больше времени на сверку управленческой отчетности с МСФО, анализ, принятие управленческих решений и сценарное моделирование.

Дополнительным результатом рефакторинга стала возможность последующего развития системы с более высоким темпом за счет сокращения времени, требуемого на тестирование и регламентные процедуры. Руководство Группы компаний НИС считает данную возможность актуальной в быстро меняющихся экономических условиях.