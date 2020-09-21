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Corpsoft24 обезопасила «Информационный город»

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Corpsoft24 разработала для ГКУ «Информационный город» систему защиты информации единого криптографического сервиса Москвы.

Информационная система «Единый криптографический сервис» (ИС ЕКС) позволяет создавать и проверять электронные подписи, используемые для электронного документооборота в информационных системах Москвы.

Среди них — портал государственных и муниципальных услуг, сайт мэра и городского правительства, единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы и другие.

Задача системы защиты информации, разработанной CorpSoft24, обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность обрабатываемых данных.

«Проект получился необычайно динамичным и сложным из-за жестких требований законодательства, большого объема документов и ограничений, связанных с пандемией. Тем не менее, нам удалось выполнить все обязательства в срок и обеспечить совместимость всех средств защиты», — сказал Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24.

По его словам, система защиты должна обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность данных, обрабатываемых в ИС ЕК, за счет нейтрализации актуальных угроз, а также соответствовать требованиям действующего законодательства России в сфере защиты информации.

В компании рассказали, что работы были выполнены в три этапа: актуализация требований к защите информации, создание системы и аттестация ИС ЕКС по требованиям безопасности данных.

На первом этапе был проведен анализ соответствия проектных решений ИС ЕКС, состава и технологий обработки информации в ИС ЕКС актуальным требованиям по защите данных, определены требования к мерам и средствам защиты.

На втором этапе был создан технический проект системы защиты информации. Затем была осуществлена установка и пуско-наладка средств защиты информации, проведены опытная эксплуатация, анализ уязвимостей и приемочные испытания.

На третьем этапе проекта была произведена аттестация информационной системы по требованиям безопасности информации.

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