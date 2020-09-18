Syssoft обеспечила компанию «Цезарь Сателлит» инструментами аудита ИТ-инфраструктуры

Syssoft («Системный софт») завершила поставку и внедрение решений для контроля ИТ-инфраструктуры в компании «Цезарь Сателлит», крупном операторе систем безопасности для автомобилей и недвижимости.

В рамках проекта поставлено программное обеспечение Netwrix Auditor, комплексная система контроля изменений в традиционных и облачных инфраструктурах. Решение позволяет предотвращать утечки данных, вызванные действиями инсайдеров, а также выявляет угрозы безопасности, основываясь на анализе поведения пользователей.

«Для поддержки безопасности бизнеса требуется постоянная защита критически важных данных. Нам было необходимо решение для постоянного аудита и обеспечения прозрачности событий в ИТ-инфраструктуре. Netwrix Auditor позволило нам эффективно проводить аудит главных ИТ-систем с помощью централизованной платформы, оценивать риски и устранять уязвимости, получать нужные отчеты об изменениях в системе, а также пользоваться всеми преимуществами автоматизации поиска и классификации данных. Специалисты Syssoft оказали нам экспертную поддержку в этом комплексном и многоуровневом проекте», — сказал Алексей Левчик, руководитель отдела системной интеграции компании «Цезарь Сателлит».

Netwrix Auditor обеспечивает аудит широкого спектра IT-систем. В частности, в «Цезарь Сателлит» были поставлены следующие модули: Active Directory, Exchange, File Server, NetApp & EMC, Windows Server, SharePoint, SQL Server, VMware, Data Discovery and Classifications, Network Devices.

«Пока лишь немногие компании в России осознают необходимость сложных и комплексных решений в области информационной безопасности. Часто даже опытные ИБ-директора не понимают, почему нужно заботиться о защите данных и критичных бизнес-систем. Из-за этого конфиденциальные данные множества компаний оказываются в публичном доступе. В результате под ударом оказывается и сам бизнес, и его заказчики. Клиенты “Цезарь Сателлит” могут быть уверены: компания делает все для того, чтобы защитить их дома, квартиры и автомобили, в том числе и от угроз кибербезопасности», — сказал Константин Шарапов, старший менеджер отдела продаж компании Syssoft.

Группа компаний «Цезарь Сателлит» – ключевой поставщик рынка телематических услуг и комплексной безопасности на территории России. Использование новейших спутниковых (ГЛОНАСС/GPS) и мобильных (GSM) технологий, собственные патентованные разработки, развитая мониторинговая инфраструктура, уникальные технологии розыска и тесное взаимодействие с полицией – все это позволяет компании идти на опережение и противостоять современным методам угона.