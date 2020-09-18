Разработана отечественная программно-определяемая транзакционная СХД «Аврора»

«Открытые технологии виртуализации» сообщила о создании программно-определяемой системы хранения данных СХД ОТВ «Аврора». Ее отличительной особенностью является отказ от использования открытого программного обеспечения и полностью самостоятельная реализации открытых стандартов и спецификаций в области хранения данных.

Речь о реализации ряда спецификаций RFC, описывающих протокол удаленного доступа к файловым системам (NFS v2 и v3). Широкая распространенность данного протокола, а также наличие NFS клиента в любой современной операционной системе позволяет обеспечить высокий уровень совместимости новой СХД с существующими инфраструктурными компонентами предприятий и организаций.

Одним из главных преимуществ новой системы хранения данных ОТВ «Аврора» является реализованный в ней алгоритм обеспечения согласованного хранения данных. Основанный на ведении транзакционного лога алгоритм позволяет минимизировать вероятность повреждения информации при аппаратных и иных сбоях.

Другим преимуществом является высокая производительность операций ввода-вывода за счет преобразования случайного характера записи, присущего большинству транзакционных систем, в последовательный. Такой подход позволяет использовать максимальную полосу пропускания носителей информации, таких как жесткие магнитные диски.

Система хранения данных ОТВ «Аврора» имеет высокий уровень аппаратной переносимости и может быть развернута на оборудовании, построенном практически на любой известной архитектуре: х86 (х64) - Intel/AMD, Е2К (Эльбрус), POWER, OpenPOWER, ARM, MIPS, RISC. Продукт прошел гос. регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Св-во №2020618063).

В дальнейших планах компании – создание большого семейства систем хранения данных, способных удовлетворить требования к хранению как малых компаний, так и крупных корпораций.

«Мы достаточно давно работаем с открытым программным обеспечением и для себя пришли к выводу, что внесение даже небольших изменений в исходный код может быть достаточно трудоемкой задачей, но при этом все еще нельзя говорить о 100% контроле над «исходниками». В какой-то момент времени мы поняли, что использование Open Source не ускоряет и не упрощает разработку. Часто возникает необходимость создания собственной ветки разработки, которая не может быть поддержана сообществом. Этот факт послужил основой для ведения полностью собственной разработки, в которой даже основные, низкоуровневые компоненты и протоколы реализованы нами самостоятельно. Поэтому мы можем уверенно сказать нашим заказчикам, что ОТВ Аврора – это стопроцентная российская разработка. В настоящее время мы активно проводим тестирования и проверяем работу СХД на отечественных аппаратных платформах», - сказала Гаврилова Татьяна Александровна, генеральный директор «Открытые технологии виртуализации».